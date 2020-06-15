Консультации по подготовке к ЦТ в белорусских школах будут проходить по 23 июня

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школах по желанию выпускников 11-х классов организованы консультации по подготовке к централизованному тестированию. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.

По рекомендациям Минобразования, консультации проводятся с 15 по 23 июня. "Они организованы во всех областях и Минске по всем предметам, по которым предусмотрено проведение ЦТ. Наиболее востребованными являются консультации по математике, русскому и иностранным языкам, биологии, химии", - отметили в Минобразования.

Расписание консультаций в школах по учебным предметам составляется индивидуально.

Как сообщалось, в этом году ЦТ стартует 25 июня с испытания по белорусскому языку. ЦТ по русскому состоится 26 и 27 июня, по обществоведению - 29 июня, по математике - 1 и 2 июля, биологии - 4 июля. ЦТ по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) можно будет сдать 6 июля, по химии - 8 июля, физике - 10 июля, истории Беларуси - 12 июля, географии - 14 июля, всемирной истории (Новейшее время) - 16 июля.-0-