Контроль качества лекарств и продажу немедицинских товаров в аптеках обсудили в Минздраве

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Министерства здравоохранения провели совещания с представителями Ассоциации международных фармацевтических производителей и юридическими лицами, которые занимаются оптовой реализацией лекарственных средств на территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Поднимались вопросы контроля качества лекарств до поступления их в продажу. "На переговорах в первую очередь обсуждалось упрощение проведения испытаний иммунологических, биотехнологических лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека в условиях COVID-19", - отметили в пресс-службе. При этом поясняется, что "речь идет о дорогостоящих лексредствах, которые применяются для медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов или конкретным пациентам, а также об орфанных препаратах".

В итоге решено проводить контроль качества этих лекарств согласно подпункту 9.4 пункта 9 инструкции, утвержденной постановлением Минздрава №20 от 1 марта 2010 года. В Минздраве уточнили: исключение составят впервые зарегистрированные и впервые ввозимые в страну партии лекарств зарубежного производства.

Обсуждался вопрос о торговле в аптеках продукцией, не относящейся к товарам аптечного ассортимента: питьевой водой, соками, фиточаями, бытовыми перчатками, респираторами, сосками, ирригаторами, массажерами, футлярами для очков, молокоотсосами.

"При розничной торговле такой продукцией субъекты обязаны соблюдать общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных декретом №7 от 23 ноября 2017 года", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, для юрлиц и предпринимателей, которые ведут фармацевтическую и (или) медицинскую деятельность, предусматривающую получение, хранение, отгрузку или получение и использование (применение) лекарств, по итогам совещания установлен переходный период до 1 января 2022 года в отношении средств измерений, используемых для регистрации температуры и относительной влажности окружающей среды.-0-