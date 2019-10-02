Концерт хора Валаамского монастыря стал первым выступлением под куполом храма в честь Всех Святых

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атмосферное выступление хора Валаамского монастыря состоялось в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске, став первым концертом духовных песнопений под куполом этой обители, передает корреспондент БЕЛТА.
Гостей приветствовал песнопениями хор храма-памятника в честь Всех Святых, после чего концерт продолжился выступлением профессионального творческого коллектива Валаамского монастыря. В числе слушателей были глава Администрации Президента Наталья Кочанова, руководители министерств, представители творческой интеллигенции и духовенства.
В репертуаре сегодняшнего концерта хора Валаамского монастыря были как духовные, так и светские произведения. Некоторые из них коллектив подготовил специально для концертов по Беларуси. Так, свое выступление они начали с известной каждому белорусу композиции на стихи Якуба Коласа "Мой родны кут".
Духовная часть программы исполнялась в самом зале храма, под куполом, и это было первое такого рода исполнение и первый коллектив, удостоенный такой возможности.
Хор, созданный в 2005 году по случаю восстановления Спасо-Преображенского собора (главной святыни Валаамской обители) и освящения его Патриархом Алексием II, хорошо известен среди православных верующих и тех, кто интересуется духовной музыкой. Хор создает концертные представления, записывает музыкально-исторические, мемориальные и тематические программы, участвует во всех богослужениях, совершаемых на Валааме Святейшим Патриархом Московским и всея Руси - Священноигуменом Валаамской обители.
Музыкальные произведения в исполнении хора звучали на Валааме и в то время, когда в июле этого года обитель посещали президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Сейчас белорусская публика получила возможность познакомиться с творчеством этого коллектива: хор Валаамского монастыря выступает с концертами в разных городах страны - Гомеле, Могилеве, Минске, Бресте.-0-