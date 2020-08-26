Координационный совет не легитимен и не имеет никаких полномочий - депутат

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Координационный совет не легитимен и не имеет никаких полномочий, заявила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ирина Довгало.

"Координационный совет не легитимен. Это равносильно тому, что мы с вами собрались бы и создали некий орган. Он не имеет никаких полномочий. Сегодня законодательная власть Беларуси четко представлена отдельной ветвью власти в соответствии с Конституцией", - сказала Ирина Довгало.

Парламентарий также прокомментировала призыв координационного совета начать процедуру отзыва депутатов всех уровней. "Члены так называемого координационного совета, наверное, даже понятия не имеют вообще о работе депутатов Палаты представителей. А это в первую очередь - работа с избирателями. Это наши люди, у которых есть свои проблемы, и они с ними приходят к депутатам. И депутаты не отталкивают их, а стараются помочь. И все эти вопросы решаются с местными органами власти. Потому что именно в руках власти - рычаги, полномочия и ресурсы для решения проблем", - отметила она.

Ирина Довгало представляет Гомельский-Советский округ №34. Депутат подчеркнула, что часть вопросов, поступивших от избирателей по округу при ее выдвижении, уже решена. "У нас есть и заасфальтированные улицы, и приведенные в порядок дворовые территории. Даже, казалось бы, частный вопрос об устройстве ребенка в учреждение образования после получения базового образования - мы его решили с управлением образования. Это, кажется, такой маленький штрих. А сколько таких историй", - рассказала она.

Парламентарий подчеркнула: люди приходят к депутатам и со своими предложениями. "Сегодня просто колоссальный труд - это работа по поручению Президента над Административным кодексом. И именно благодаря избирателям вносились очень интересные предложения и убирались те статьи, которые не имеют правоприменительной практики. Всегда нужно слушать и слышать людей. А бросать лозунги, что депутаты не легитимны, большого ума не надо", - заявила Ирина Довгало.-0-