Король: созданная в Беларуси система подготовки войск позволяет решать любые задачи

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Созданная в Беларуси система подготовки войск позволяет решать любые задачи, заявил в эфире СТВ первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Король, сообщает БЕЛТА.

​ "Та система подготовки войск, которая создана в суверенной Беларуси, позволяет нам решать любые задачи на нашей территории в самых неожиданных ситуациях. Любая из воинских частей Вооруженных Сил может быть поднята по тревоге и буквально в течение нескольких часов оказаться в том месте, где будет поставлена задача для выполнения, - сказал Игорь Король. - Мы работаем в нормальном рабочем ритме, но тем не менее готовы выполнять поставленные задачи".

Первый замначальника Генштаба добавил: "Сегодня происходят определенные военные приготовления со стороны наших оппонентов. Однако я не стал бы драматизировать ситуацию. Дело в том, что руководство наших сопредельных стран таким образом, на мой взгляд, пытается отвлечь свое население от глубочайшего экономического и политического кризиса. В той же Польше мы видим, что сейчас происходит. Правящая партия "Право и справедливость" фактически утеряла мандат доверия собственного народа, сейчас теряет мандат доверия даже своих "друзей" из ЕС. И вот это раздувание, скажем так, разговоров о каком-то очень тяжелом положении на границе, миграционном кризисе - это все​ попытка отвлечь население от этих политических и экономических проблем. Понятно, что отдельные горячие головы​ может и вынашивают какие-то планы, но я далек от мысли, что кто-то на это решится". - 0-.