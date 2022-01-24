Королевой студенчества Союзного государства стала студентка ВГТУ Виктория Воробьева

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Титул "Королева студенчества Союзного государства-2021" завоевала студентка Витебского государственного технологического университета Виктория Воробьева. Финал юбилейного 30-го российско-белорусского конкурса красоты и творчества "Королева студенчества - 2021" прошел сегодня в Ставрополе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительнице конкурса Виктории Воробьевой 20 лет. Она студентка 4 курса, осваивает товароведение и экспертизу непродовольственных товаров. "Я - творческий руководитель своего факультета. Занимаюсь в студии эстрадного танца VIP, народном ансамбле "Витебчанка". С сентября 2021 стала руководителем коллектива "Студенческий Дом моды", преподаю дефиле, являюсь постановщиком конкурсов "Королева ВГТУ", "Мистер ВГТУ", - рассказала про себя девушка.

В состав участниц конкурса вошли 12 победительниц национальных этапов конкурса Беларуси и России. Нашу страну представляли 4 участницы: "Королева студенчества Беларуси 2021" студентка Витебского государственного технологического университета Валерия Фомченко, "I вице-Королева студенчества Беларуси 2021" студентка ВГТУ Виктория Воробьева, "Королева творчества Беларуси" студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Карина Сорговицкая, "Королева студенчества Вдохновения Беларуси" студентка Международного университета "МИТСО" Арина Кулик.

Финалистки сразились в ораторском, интеллектуальном, творческом конкурсах, дефиле в свадебных платьях, национальных костюмах и вечерних нарядах.

Как отметил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов, конкурс прошел под знаком дружбы и взаимной поддержки."Наши девушки приехали и нашли тут своих сестер. Обычно народы Беларуси и России называют братскими, мы сегодня могли убедиться, что это еще и добрые сестрички, которые поддерживают друг друга, которые несмотря ни на что всегда вместе, - подчеркнул он. - Мы сегодня имели возможность увидеть различные стороны наших конкурсанток, но мне представляется, что сегодня мы еще смогли посмотреть и на различные стороны прекрасной страны - Союзного государства".

Организаторами конкурса выступают Белорусский республиканский союз молодежи и Российский союз молодежи. В 2022 году конкурс проходит при поддержке правительства Ставропольского края.-0-