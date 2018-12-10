"Корона" отметила новоселье в Бресте!

8 декабря в Бресте прошел настоящий праздник в честь открытия магазина "Корона" - сети известного ретейлера ООО "Табак-инвест". Новый торговый объект расположился в удобном для отдыха и шопинга торговом центре "Корона" (бывший "Интерспар") по адресу: г.Брест, ул.Московская, д.273В.

В новом магазине "Корона", который имеет общую площадь более 3500 кв.м, представлены товары продовольственной и непродовольственной группы, которые удовлетворят спрос даже самых требовательных покупателей. Посетителей также порадуют и фирменные отделы: пекарня, кондитерский и мясной цеха, кулинария. Покупателей новой "Короны" ждет приятный бонус в виде "утренней скидки 5%" : при совершении покупок до 12.00 ежедневно покупатели получают 5-процентную скидку на покупки. Кроме того, в новом магазине после 20.00 на продукцию собственного производства распространяется скидка 15% !

Каждый день с 9.00 до 23.00 приветливые сотрудники магазина ждут любимых покупателей и сделают все возможное, чтобы сэкономить время и максимально быстро произвести расчет. Одним словом, в новой "Короне" вас ожидают приятная атмосфера для покупок и высокий уровень обслуживания.

Как и во всей сети, в новом магазине "Корона" действует дисконтная программа "Магазин приятных покупок" , которая позволяет экономить до 5% на покупках.

А для удобства автомобилистов возле ТЦ "Корона" предусмотрена большая парковка.

Но этот еще не все! 8 декабря в честь своего открытия "Корона" подготовила праздник для любимых покупателей. Гостей порадовало выступление кавер-бенда "ДеЖа Вю" с зажигательными хитами, азотное шоу, магическое шоу от веселого клоуна и аквагрим для самых маленьких гостей праздника, сладкие угощения, аттракционы VR-reality, появление на празднике Деда Мороза и Снегурочки, а также множество приятных сюрпризов и подарков от ведущего мероприятия.

Главным событием праздника был розыгрыш LED-телевизора LG!

Кульминацией праздничного мероприятия стал зрелищный фейерверк, который запустили в вечернее небо в 19.30!

Справка о компании:

ООО "Табак-инвест" - одно из самых динамично развивающихся предприятий в Республике Беларусь. Приоритетной политикой компании "Табак-инвест" является продажа продуктов и товаров высокого качества, следование актуальным тенденциям развития отрасли и соответствие запросам потребителей.

"Табак-инвест" включает в себя следующие подразделения:

12 торговых центров "Корона" в разных регионах Республики Беларусь, в том числе торговый центр "Замок", включающий в себя ледовый каток, 3D-кинотеатр, центр мебели и товаров для дома "Замок НОМЕ", детские развлекательные центры "Discovery XL" и "Discovery MAXI". Сеть из 27 розничных объектов "Корона".

Магазины стильной одежды и обуви "Модный Молл".

Магазины бытовой техники и электроники "Корона Техно".

Сеть заведений общественного питания, среди которых кафе и ресторан "Амстердам"; рестораны быстрого питания "Пит Stop", рестораны быстрого обслуживания "Belvedere" и "Папараць Кветка".

Robinson Club - загородный гостинично-развлекательный комплекс на берегу Минского моря в 7 километрах от Минска.

www.korona.by

Контакты для СМИ:

E-mail: aov.ks@zamok.korona.by (Ольга Ананич)

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