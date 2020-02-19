Корректировка госсимволов не потребует дополнительных средств - Слижевский

19 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Корректировка государственных символов не потребует дополнительных финансовых средств. Об этом заявил министр юстиции Олег Слижевский сегодня на встрече со студентами и преподавателями Брестского государственного технического университета, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в БрГТУ стала частью проекта "Школа активного гражданина". Знакомя аудиторию с основными направлениями деятельности ведомства, Олег Слижевский упомянул проект закона о государственных символах, подготовленный Минюстом. Тема, по словам министра, вызвала широкий общественный резонанс.

"Один из моментов, который волнует многих: сколько средств понадобится на то, чтобы потом привести в соответствие действующие символы, которые используются в кабинетах, на зданиях, бланках, печатях. Хочу всех проинформировать и успокоить: никаких средств дополнительно выделять не планируется. Согласно проекту, замена действующих символов и атрибутики с нашей символикой будет осуществляться в естественном порядке: то есть, заканчиваются действующие бланки - будут заказываться новые в соответствии с новыми стандартами. Дополнительных средств, бюджетных и небюджетных, на это не понадобится", - отметил Олег Слижевский.

Проект закона внесен на рассмотрение в парламент. Концептуально эталонное изображение основного символа - государственного герба - не меняется, предполагается корректировка некоторых его элементов. Кроме того, предусмотрено описание и эталонное изображение государственного флага, чего не было сделано ранее. "Когда готовился эскиз новой символики, никакого политического подтекста в это не вкладывалось. Вполне логично, что наша страна и очертания границы республики должны находиться в центре изображения земного шара, а не где-то в углу. Это совершенно очевидно", - заметил министр.

Олег Слижевский ответил на вопросы студентов и преподавателей, а также ознакомился с университетской лабораторией робототехники. По признанию министра, он всегда с удовольствием встречается со студенческой молодежью и профессорско-преподавательским составом, поскольку темы поднимаются актуальные, а дискуссия получается интересной. На прощание он пожелал успехов и профессиональной востребованности студентам, которые завтра станут выпускниками.-0-