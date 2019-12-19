Космонавт Олег Новицкий посвятит 2020 год подготовке к следующему полету

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летчик-космонавт Олег Новицкий, уроженец Беларуси, посвятит 2020 год подготовке к следующему полету. Об этом он сообщил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Олег Новицкий рассказал, что следующий год будет посвящен подготовке к третьему полету. "Пока ориентировочно он запланирован на осень 2021 года, но все еще может поменяться, поскольку промежуток времени очень большой. Тем не менее, экипаж уже приступил к тренировке", - отметил он.

Сегодня Олег Новицкий побывал в Университете гражданской защиты МЧС. Летчику-космонавту показали учебные лаборатории, он посетил практические занятия курсантов по отработке алгоритмов действий при ликвидации последствий ДТП, по оказанию первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Олег Новицкий высоко оценил класс тренажеров, подходы к подготовке будущих спасателей. "Это стоит очень дорогого - подходить профессионально к подготовке, не жалея ничего: ни времени, ни средств", - сказал он.

Во время встречи с курсантами космонавт поделился своей историей, рассказал про подготовку к полетам, жизнь на Международной космической станции и про то, какие требования предъявляются к экипажу. Олег Новицкий пожелал молодым людям ставить перед собой сложные цели и добиваться их: "Завышайте себе планку настолько, чтобы до нее было невозможно сразу дотянуться. После каждой ступени, которой вы достигли, сразу ставьте себе очередную, более высокую цель".

Олег Новицкий родился в городе Червене Минской области. Он был членом экипажа, который 23 октября 2012 года полетел к МКС. Продолжительность полета составила 143 суток. Еще раз космонавт отправился на станцию 17 ноября 2016 года, продлился полет до июня 2017 года. Во время этой экспедиции Олег Новицкий развернул на борту МКС белорусский флаг, делал из космоса снимки Минска и других городов, поздравлял Беларусь с Новым годом.-0-