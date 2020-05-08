Костевич: 9 Мая - священная дата, потому что война затронула каждую семью

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты присоединилось к республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого". Министр Ирина Костевич и представители подведомственных организаций - Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра, Центра информационных технологий, Республиканского центра охраны труда - возложили цветы к стеле "Минск - город-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

В беседе с журналистами Ирина Костевич отметила, что 9 Мая - это священная дата для каждого из нас, день памяти и гордости за тот подвиг, который совершило целое поколение героев. "Я думаю, что нет в стране такой семьи, которую бы ни тронуло то тревожное лихолетье. У всех было по-разному: у кого-то прадед погиб, а у кого-то дед прошел войну и остался в живых, сегодня радуется со своими правнуками мирному небу, встречает этот солнечный день. Прошло 75 лет мирной жизни. Мы строим города, дома, рожаем и воспитываем детей… А все благодаря этому мужественному поколению", - сказала она.

Глава ведомства подчеркнула, что государство оказывает всестороннюю поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, а также лицам, пострадавшим от последствий войны. "Забота о них - это приоритетное направление государственной политики. В этом году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне всем ветеранам и лицам, пострадавшим от последствий войны, с 1 апреля по 1 мая произведена выплата единовременной материальной помощи - от Br700 до Br2,5 тыс. Единовременную материальную помощь получили 19,3 тыс. человек на общую сумму Br16,8 млн", - отметила Ирина Костевич.

Продолжая тему поддержки ветеранов, она обратила внимание, что все они ежемесячно получают надбавки к пенсиям. В этом году расходы на их финансирование составляют порядка Br35 млн. Предусмотрена и надбавка к пенсиям для пожилых людей, достигших 75 лет и более, и надбавки на уход 80-летним лицам. В 2020 году 75-летнего возраста достигнут люди, рожденные в 1945 году. Таким образом, в стране надбавками к пенсии охвачены все пожилые люди, рожденные в годы ВОВ и чье детство выпало на те годы. Объем помощи в 2020 году предусмотрен на сумму более Br550 млн. А таких пожилых в стране проживает свыше 555 тыс. человек. Получается, что в среднем на каждого получателя за год приходится почти Br1 тыс.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляются государственные социальные льготы в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения, по проезду, в жилищной сфере и другие. В социальной сфере предусмотрено бесплатное обеспечение техническими средствами социальной реабилитации и оказание социальных услуг. Наиболее востребованными являются социальные услуги на дому. "Мы заинтересованы и это важно, чтобы наши пожилые люди, ветераны войны жили в домашних условиях. Но так в жизни случается, есть у нас и одинокие, и одиноко проживающие пожилые. Сегодня треть ветеранов получают социальные услуги. Остальные охвачены заботой родственников и близких людей".

По состоянию на 1 мая 2020 года в стране проживали 4,7 тыс. ветеранов войны и 14,3 тыс. граждан, пострадавших от последствий войны. Самым возрастным участникам и инвалидам войны сегодня 104 года, самым молодым (партизанам и подпольщикам) - 87 лет.-0-

Фото Минтруда