Костевич: форум "Святость материнства" определил направления работы по поддержке семьи

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные направления дальнейшей работы по пропаганде института семьи и его поддержке нашли отражение в меморандуме, принятом участниками VI Форума "Святость материнства", который сегодня завершает свою работу в Минске. Об этом заявила журналистам министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Костевич отметила, что форум получился очень содержательным и разносторонним по своей тематике. "Одобрен меморандум, на котором была еще раз подтверждена ценность семьи, брака, материнства, отцовства и детства. И в соответствии с этим определены направления для дальнейшей работы и Беларуси, и России. Среди них такие актуальные, как введение в образовательный процесс предмета семьеведение для старшеклассников. Чтобы нацеливать молодежь на то, что семья - это большое счастье, но и большая ответственность. В России это направление уже активно развивается, Беларусь также подступилась к данной работе", - рассказала Ирина Костевич.

Она отметила важность такого направления, как развернутая семейно ориентированная информационная политика. "Максимально через все каналы нужно говорить и показывать, что семья - это огромная ценность. Показывать счастливые семьи, которыми можно гордиться", - добавила министр.

В целом в меморандуме отмечено, что работа по поддержке семьи должна основываться на 8 исходных принципах. Среди них формирование в обществе и на уровне государственной политики понимания значимости семьи как с точки зрения повышения рождаемости, так и социального, культурного и духовного развития общества. Поддержка проектов СМИ по созданию позитивного образа многодетной семьи. Развитие государственно-общественного партнерства для реализации проектов и инициатив, проведения конкурсов, обучающих семинаров по теме, грантовой поддержки. Продвижение практики семейной медиации и др.

Председатель попечительского совета Всероссийской программы "Святость материнства" Наталья Якунина подтвердила, что обсуждаемые на форуме проблемы одинаковы для стран-участниц. "Поэтому мы уже договорились, что конкурсы, которые проводим в России, например, среди журналистов, освещающих семейную проблематику, в следующем году расширят границы до Союзного государства. То же касается конкурсов среди психологов, медработников служб родовспоможения. Уверена, что есть уже предложение и по совместным проектам в сфере волонтерства", - сказала Наталья Якунина.

VI Форум "Cвятость материнства" собрал в Минске более 400 участников из 11 стран, в числе которых Беларусь, Россия, Сербия, США, Китай, Иран, Болгария, Израиль, Польша, для обсуждения темы "Семья в современном мире: значение, тенденции и перспективы". По итогам работы на пленарных заседаниях и в секциях, за круглыми столами участники признали целевую модель семьи (в зарегистрированном браке, полная с тремя и более детьми, тесной связью поколений, благополучная, с атмосферой взаимопонимания и заботы) и необходимость того, что семье должна быть обеспечена внутренняя автономия в решении своих вопросов.

Мероприятие организуют Фонд Андрея Первозванного (Россия) совместно с Фондом братьев Карич (Сербия) при поддержке Мингорисполкома и Министерства труда и социальной защиты Беларуси.-0-