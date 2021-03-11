Костевич и митрополит Вениамин обсудили сотрудничество в деле укрепления семейных ценностей

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы двустороннего сотрудничества обсуждены сегодня на встрече министра труда и социальной защиты Ирины Костевич с митрополитом Вениамином, сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

"Минтруда успешно взаимодействует с Белорусской православной церковью в вопросах социального служения. Сложилась прочная система, которая помогает вместе решать социальные проблемы нуждающихся. И это сотрудничество мы намерены укреплять", - отметили в ведомстве.

В центре внимания были вопросы организации совместной работы по укреплению традиционных семейных ценностей, формирования в обществе уважительного отношения к правам пожилых людей и инвалидов, взаимодействия в оказании социальных услуг и поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.-0-