Костевич: на пенсионное обеспечение белорусов в 2022 году запланировано Br16 млрд

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пенсионное обеспечение белорусов в 2022 году запланировано Br16 млрд, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Это действительно дорогой проект (речь идет о социальном государстве. - Прим.БЕЛТА). На текущий 2022 год заложено Br16 млрд на пенсионное обеспечение. Чтобы понимать этот масштаб, это 9% валового внутреннего продукта, что сегодня сопоставимо с другими странами мира", - сказала Ирина Костевич.

Второе важнейшее направление - поддержка семей с детьми. Министр напомнила, что семья в первый год после того, как рождается ребенок, получает от Br12 до Br15 тыс. "Это только пособие. А когда родился третий ребенок, мы говорим про семейный капитал. С 1 января почти Br26 тыс. кладется на счет многодетной семьи", - сказала она.-0-