Костевич: на пенсионное обеспечение белорусов в 2022 году запланировано Br16 млрд

Послание Президента Беларуси народу и парламенту
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 31 января 2022
Минск -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:58 Латвийский политолог: Украина попала в очень незавидное положение, она для США - просто пешка Общество
00:41 Из-за проливных дождей в Сан-Паулу погибли 18 человек В мире
30.01.22
30.01.22 23:55 Симоненко: и политику, и народ Украины нужно освободить от олигархической продажной политики Общество
30.01.22 23:21 Кочанова рассказала, за что ее лично поблагодарил Президент Общество
30.01.22 22:52 Костевич: на пенсионное обеспечение белорусов в 2022 году запланировано Br16 млрд Общество
30.01.22 22:35 Госсекретарь СГ: братские отношения Беларуси и России никто с Запада не сможет разорвать Общество
30.01.22 22:32 ФОТОФАКТ: Метель в Гродно Регионы
30.01.22 22:20 Бабичев: при желании быть успешным и зарабатывать можно найти варианты для самореализации Общество
30.01.22 22:02 Гандболисты Швеции в пятый раз стали чемпионами Европы Спорт
30.01.22 21:51 Симоненко: референдум станет возможностью для белорусов показать свое единство Общество
30.01.22 21:41 Симоненко назвал посмешищем наращивание военного контингента Украины у границ Беларуси Общество
30.01.22 21:35 Белорусские биатлонисты высоко оценили олимпийскую трассу Спорт
30.01.22 21:25 Брыло на примере сыра объяснил, почему в Беларуси не будет пустых полок в магазинах Общество
30.01.22 20:52 Главврач: с приходом омикрона вирусных пневмоний стало гораздо меньше Общество
30.01.22 20:49 Министр здравоохранения: коронавирус никуда не уйдет Общество
30.01.22 20:42 Пиневич рассказал, почему пришлось поменять тактику лечения и тестирования коронавируса Общество
30.01.22 20:36 Украинский политолог: ни Беларусь, ни Россию не вижу в качестве агрессора Общество
30.01.22 20:28 Богданов: не допустим чрезмерного роста цен на продовольствие Общество
30.01.22 20:15 Мирончик: сделаем все, чтобы посылы Президента были правильно восприняты зарубежными коллегами Общество
30.01.22 20:13 Зась: войны никто не хочет, но очень велики риски провокации Общество
30.01.22 19:30 Датские гандболисты завоевали бронзу чемпионата Европы Спорт
30.01.22 19:24 Зонами высокого эпидемиологического риска признаны три квартала в Пекине В мире
30.01.22 18:37 В Чехии из-за урагана без света остались более 31 тыс. домохозяйств В мире
30.01.22 17:56 Главврач: закрепление ответственности человека за свое здоровье повысит требования к медработникам Регионы
30.01.22 17:45 Сенатор: три вопроса Президента заставляют задуматься, что каждый из нас готов сделать во благо страны Общество
30.01.22 17:33 Заболеваемость COVID-19 в мире растет: за неделю заразились 23,6 млн человек В мире
30.01.22 17:18 Рафаэль Надаль во второй раз стал победителем Australian Open Спорт
30.01.22 17:14 Директор ОАО "Рассвет им. К.П.Орловского": можно хорошо зарабатывать и в сельском хозяйстве, все зависит от человека Регионы
30.01.22 17:01 Биатлон, фристайл, коньки: следите за расписанием выступлений белорусских олимпийцев Спорт
30.01.22 16:45 ГПК предупреждает о мошенниках, собирающих средства якобы на нужды пограничников Общество
Все новости
Все новости
Общество
30 января 2022, 22:52

Костевич: на пенсионное обеспечение белорусов в 2022 году запланировано Br16 млрд

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
Замминистра о достижениях пятилетки: почти сотня новых детских садов и школ, комфорт и экология
Лукашенко: расходы бюджета на социальный блок существенно увеличены

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пенсионное обеспечение белорусов в 2022 году запланировано Br16 млрд, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Это действительно дорогой проект (речь идет о социальном государстве. - Прим.БЕЛТА). На текущий 2022 год заложено Br16 млрд на пенсионное обеспечение. Чтобы понимать этот масштаб, это 9% валового внутреннего продукта, что сегодня сопоставимо с другими странами мира", - сказала Ирина Костевич.

Второе важнейшее направление - поддержка семей с детьми. Министр напомнила, что семья в первый год после того, как рождается ребенок, получает от Br12 до Br15 тыс. "Это только пособие. А когда родился третий ребенок, мы говорим про семейный капитал. С 1 января почти Br26 тыс. кладется на счет многодетной семьи", - сказала она.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство труда и соцзащиты пенсии
Новости рубрики Общество
Нормунд Гростиньш. Фото la.lv Латвийский политолог: Украина попала в очень незавидное положение, она для США - просто пешка
Фото из архива Симоненко: и политику, и народ Украины нужно освободить от олигархической продажной политики
Наталья Кочанова. Фото из архива Кочанова рассказала, за что ее лично поблагодарил Президент
Фото из архива Госсекретарь СГ: братские отношения Беларуси и России никто с Запада не сможет разорвать
Фото из архива Бабичев: при желании быть успешным и зарабатывать можно найти варианты для самореализации
Фото из архива Симоненко: референдум станет возможностью для белорусов показать свое единство
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Богданов: не допустим чрезмерного роста цен на продовольствие
Кочанова рассказала, за что ее лично поблагодарил Президент
Пиневич рассказал, почему пришлось поменять тактику лечения и тестирования коронавируса
Топ-новости
Послание Президента белорусскому народу и парламенту - мнения
Главврач: с приходом омикрона вирусных пневмоний стало гораздо меньше
Данные об эффективности вакцины против рака представят на ведущем конгрессе онкологов в Чикаго
Брыло на примере сыра объяснил, почему в Беларуси не будет пустых полок в магазинах
Костевич: на пенсионное обеспечение белорусов в 2022 году запланировано Br16 млрд
Умер актер Леонид Куравлев
ГПК предупреждает о мошенниках, собирающих средства якобы на нужды пограничников
Слова Лукашенко о недопустимости жестокости к животным обнадежили зоозащитников Беларуси
Гайдукевич: Беларусь готова разговаривать со всеми на равных, как суверенное независимое государство
Врач: ответственное отношение человека к здоровью помогает диагностировать болезнь на ранней стадии
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2387 пациентов с COVID-19, выписаны 2249
Мнение: по принципу социальной справедливости хочется увидеть отдачу от людей за помощь государства
Белорусская легкоатлетка Ирина Жук выиграла турнир во Франции
Олимпийский челлендж от Анны Солы: советуйте крутые тренировки для белорусских спортсменов
Перцов: у белорусов первое в истории суверенное государство, и потерять его мы не имеем права
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.