Костевич: поддержка семей с детьми станет ключом к демографической безопасности

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевые принципы построения социальной политики в Беларуси остаются неизменными, а основной акцент - на демографической безопасности. В Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию это четко прослеживается, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич корреспонденту БЕЛТА.

"Как отметил Президент, государство последовательно выполняет обязательства перед обществом на протяжении всего периода суверенности нашей страны. И прежде всего - в сфере социальной политики. Министерство труда и социальной защиты, как один из ее проводников, идет рука об руку с человеком на протяжении всей его жизни: от рождения и до глубокой старости", - отметила Ирина Костевич.

По ее словам, благодаря доступности и широкому спектру предоставляемых услуг, мер поддержки, социальная сфера полностью соответствует растущим потребностям граждан Беларуси. "При этом мы развиваемся с учетом запросов населения, в особенности тех, кто остро нуждается в поддержке: пожилых, инвалидов и семей с детьми", - добавила министр.

"В своем послании Александр Лукашенко подчеркнул, что основной акцент социальной политики будущего - на обеспечении демографической безопасности. Для устойчивого развития нашей страны важно, чтобы в белорусских семьях рождалось как можно больше детей. В связи с этим наша наиважнейшая задача - дать стимул и оказать помощь родителям и детям", - обратила внимание Ирина Костевич.

Она на примерах проиллюстрировала мощную поддержку семей с детьми. В первую очередь это материальная помощь в период рождения и воспитания малышей. В 2022 году на детские пособия государство направит Br2,7 млрд. Такой финансовой подушкой обеспечены порядка 427 тыс. детей - практически каждый четвертый ребенок в стране. "В этом году только на пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет запланировано Br1,7 млрд", - подчеркнула Ирина Костевич.

Кроме того, для многодетных семей в Беларуси с 2015 года действует программа семейного капитала. На данный момент открыто более 108 тыс. депозитных счетов. В 2022 году на формирование семейного капитала из республиканского бюджета будет направлено около Br380 млн.

"Однако, как верно отметил Президент, нужны решения для создания молодым мамам более комфортных условий, чтобы совмещать работу и семью, - добавила министр. - Один из шагов в этом направлении - включение в Трудовой кодекс положений о дистанционной работе, которые вступили в силу в январе 2020 года. Такая форма занятости позволяет работнику более гибко использовать свое время, дает больше возможностей полноценно исполнять семейные обязанности. Конечно, эта форма работы требует развития, поэтому в 2022 году мы будем ее совершенствовать".

Планируется расширить возможности многодетных родителей: на их усмотрение (но с учетом интересов нанимателей) можно будет использовать либо дополнительный свободный от работы день в неделю, либо установить продолжительность рабочего дня, сокращенную на один час.

Чтобы привлечь нанимателей к поддержке работающих родителей и в целом формировать положительный имидж семей с детьми (в том числе многодетных), реализуется концепция "Компания, дружественная родителям".-0-