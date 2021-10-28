Костевич: сотрудничество в сфере труда и соцзащиты в числе приоритетов в СНГ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич выступила с приветственным словом на открытии 34-го заседания Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств - участников Содружества Независимых Государств, который проходит в видеоформате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Ирина Костевич обратила внимание на то, что 2021 год юбилейный для СНГ - Содружество отмечает 30-летие.

"Для Республики Беларусь текущий год ознаменован и председательством в СНГ. Это предполагает особую ответственность за координацию действий по выработке в рамках Содружества согласованных подходов к решению актуальных вопросов, укреплению взаимодействия в целях всестороннего и сбалансированного экономического и социального развития государств-участников, достижению Целей в области устойчивого развития", - заявила министр.

"С учетом приоритетных задач активизированы поэтапное формирование общего рынка труда, создание необходимых условий для самореализации молодого поколения. Большой акцент сделан на расширение сотрудничества в сфере социальной защиты населения. Соответствующие вопросы включены в повестку сегодняшнего заседания", - отметила Ирина Костевич.

В своем выступлении она остановилась на основных итогах работы Совета в текущем году.

28 мая подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств - участников СНГ - первый в истории Содружества многосторонний документ по вопросам занятости населения.

Решением Экономического совета СНГ от 18 июня 2021 года утвержден План основных мероприятий по реализации Концептуальных основ сотрудничества государств - участников СНГ в области нормирования труда на 2021-2025 годы.

20 октября на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ решено одобрить проект Нормативов качества жизни.

Разработаны и согласованы проекты рекомендаций, направленные на усиление мер по охране труда уязвимых групп - лиц моложе 18 лет и женщин.

Министр поблагодарила всех за проделанную работу, пожелала успехов в реализации актуальных задач и передала Республике Казахстан председательство в Консультативном Совете по труду, занятости и социальной защите населения государств - участников СНГ.

XXXIV заседание Консультативного Совета проходит сегодня в видеоформате. Участвуют представители из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов, Межгосударственного статистического комитета и Исполнительного комитета СНГ.

В ходе заседания члены Совета также отчитываются о выполнении планов мероприятий, рассматривают задачи на перспективу, обмениваются информацией о социально-трудовой ситуации в своих странах, делятся опытом по совершенствованию нормативной правовой базы в предоставлении социальных услуг населению, мер по повышению гарантий, денежных доходов и уровня жизни граждан, применению различных моделей социальной поддержки населения, выработке мер по совместному реагированию на гуманитарные и социально-экономические последствия пандемии COVID-19.

В рамках повестки идет и обсуждение вопросов создания новых достойных рабочих мест в странах СНГ, о принимаемых мерах по внедрению механизмов организованного трудоустройства граждан, необходимости регулирования миграционных процессов в целях формирования общего рынка труда государств - участников СНГ, регулирования дистанционной работы.-0-