Костюков: белорусы - зрелая нация, которая сделает выбор в пользу своего будущего

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы - зрелая и политически грамотная нация, которая сделает выбор в пользу своего будущего. Об этом сказал первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

"Беларусь переживает один из важнейших периодов своего суверенного существования, который, безусловно, определит пути дальнейшего становления государства и развития его гражданского общества. Предстоящий референдум - поистине историческое событие: народ Беларуси выберет, каким должен быть Основной закон", - сказал Игорь Костюков.

Конституция, являясь фундаментальным законодательным документом страны, имеет высшую юридическую силу и закрепляет основополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших общественных отношений. Поэтому любые изменения и дополнения Основного закона окажут самое непосредственное влияние на развитие страны как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. "Вопросам референдума уделяется первостепенное внимание, а представленные изменения и дополнения, которые являются результатом слаженной и созидательной работы государства и граждан, затрагивают все стороны жизни общества и, убежден, обеспечат в будущем укрепление и процветание белорусского государства", - подчеркнул он.

В разработанном проекте Конституции особое внимание уделено историческому прошлому Беларуси, укреплению традиционных семейных ценностей, развитию молодежи, поддержке социально незащищенных слоев населения.

"Отдельно стоит отметить закрепление роли Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия. Предполагается, что в будущем собрание будет определять стратегические направления развития общества и государства, обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. На мой взгляд, Всебелорусское народное собрание, объединив в своих рядах людей со всех уголков нашей страны, представителей различных профессий и общественных объединений, станет основным демократическим органом, где на законодательном уровне главная роль будет отведена гражданам Беларуси", - акцентировал внимание первый замминистра.

"Очевидно, что результат предстоящего всенародного опроса так или иначе коснется каждого человека. Поэтому вопрос, участвовать ли в назначенном на 27 февраля референдуме, по-моему, является риторическим. Уверен, что белорусы - зрелая и политически грамотная нация, которая сделает выбор в пользу своего будущего", - констатировал Игорь Костюков.-0-