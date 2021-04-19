Ковалев: решение правительства по контролю за ценами вполне логично и обоснованно

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение правительства по контролю за ценами выглядит вполне логичным и обоснованным. Такое мнение экономиста профессора Белорусского государственного университета Михаила Ковалева публикует газета "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"В первую очередь регламентирование уровня цен направлено на поддержку государством незащищенных слоев населения. Они есть в каждой стране, независимо от уровня ее экономического развития. Это одинокие инвалиды и пенсионеры, безработные граждане. Важно, чтобы каждый мог прибрести товары и медикаменты первой необходимости. В Беларуси всегда придерживались социально ориентированной экономики и действовали в интересах людей. Решение правительства по контролю за ценами выглядит вполне логичным и обоснованным, - отметил эксперт и напомнил, что в Беларуси сегодня действуют два перечня социально значимых товаров. - В первом 62 позиции: рис, мука, манка, гречка, овсянка, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, некоторые колбасы, рыба, молоко, кефир, сметана, творог и так далее. Во втором списке - 50 лекарственных препаратов отечественного производства и расфасовки. Госрегулирование продлено до 29 июня. МАРТ и Минздрав будут корректировать ассортиментные перечни".

Михаил Ковалев подчеркнул, что инфляцию помогают сдерживать конкуренция и антимонопольное регулирование.

"Но этих двух механизмов иногда бывает недостаточно. Тогда применяются нерыночные методы, например замораживание цен. Глубинная причина инфляционного процесса - прошлогодняя девальвация нашего рубля. Беларусь - небольшая страна. В каждом нашем товаре высокая импортная составляющая. Не только по прямым затратам привозных товаров, но и косвенным образом. За нефть, газ мы платим в долларах. Подорожала валюта - подорожала энергия - цены пошли вверх. Стоимость товаров относится к очень чувствительной экономической категории, которая подвержена влиянию различных внешних факторов".

По данным экономиста, с мая прошлого по февраль 2021 года индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН вырос на 25 пунктов и достиг рекордного за последние семь лет уровня в 116 пунктов.

"Согласно последнему республиканскому опросу почти 40% респондентов согласились с тем, что соцнаправленность белорусской модели развития - правильный путь. Приведу следующий факт: по коэффициенту неравенства ООН мы разделили со Словакией третье-четвертое место в мире. Впереди только Чехия и Словения. Даже скандинавские страны уступают нам в данном вопросе. Несмотря на то, что у нас есть и довольно обеспеченные люди, значительного расслоения на богатых и бедных нет. Конечно, поддержка социально уязвимых категорий есть и будет одним из векторов нашей политики. Но мы должны понимать, что бюджет ограничен, много средств уходит на борьбу с коронавирусом. Государство не просто берет на себя решение всех проблем, а создает такие условия, чтобы человек самостоятельно мог решать различные вопросы. Справиться со сложностями в непростое время помогут усердный труд, модернизация, новаторские идеи, выпуск качественной и конкурентоспособной продукции", - подытожил Михаил Ковалев.-0-