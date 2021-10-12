Ковальков: более 80% многодетных семей Беларуси воспитывают троих детей

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подавляющее большинство многодетных семей в Беларуси (свыше 80%) воспитывают троих детей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на 1 октября текущего года, в стране проживает 116 тыс. многодетных семей, из них более 80% это семьи с тремя детьми", - привел цифры Валерий Ковальков.

"Система поддержки материнства, семей постоянно развивается. Только за последний год принят ряд новых мер", - отметил Валерий Ковальков.

Так, с 1 января текущего года расширены пенсионные льготы для многодетных матерей.

Усилена система государственной адресной социальной помощи с акцентом на многодетные семьи - увеличены период предоставления ежемесячного социального пособия (с 6 до 12 месяцев включительно) и критерий нуждаемости (со 100 до 115% БПМ в среднем на душу населения).

"В результате за первое полугодие текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, численность многодетных семей, получивших ежемесячное социальное пособие, увеличилась на 44%, а сумма помощи - почти в 3 раза", - сказал замминистра.

Система адресной помощи будет развиваться в направлении ее доступности, быстрого реагирования на нужды семей.

Развиваются также программы социального обслуживания. В 146 территориальных центрах социального обслуживания населения состоят на учете более 257 тыс. семей, воспитывающих несовершеннолетних детей.

С января 2021 года в 2 раза повышен норматив обеспеченности услугой социальной передышки (с 28 до 56 дней в году); расширены категории семей, которым услуга няни предоставляется бесплатно; увеличен с 4 до 10 часов в неделю период кратковременного освобождения родителей от ухода за ребенком-инвалидом при предоставлении услуги няни; увеличен период оказания услуги няни семьям, в которых родители являются инвалидами I или II группы, до исполнения ребенку 6 лет (ранее услуга няни таким семьям предоставлялась до исполнения ребенку 4 лет).

Развивается программа семейного капитала, которая является одной из наиболее популярных мер.

За период ее реализации с 2015 года депозитные счета открыли почти 105 тыс. многодетных семей, на которые сегодня уже зачислено $824,5 млн и Br512 млн.-0-