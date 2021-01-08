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08 января 2021, 09:01

Коза, Дедок и колбаса – традиции и обычаи рождественских колядок в архивных фотографиях БЕЛТА

Обряд коляд в деревне Пожежин Малоритского района
Обряд коляд в деревне Пожежин Малоритского района

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коляды – древний славянский праздник, который символизирует "начало": начало нового года, нового земледельческого круга. Среди народных обрядов и празднований он издавна занимал первое место в году и продолжался несколько дней. Коляды для многих из нас остаются любимым рождественским обрядом. Традиции и неповторимый колорит удивительного действа, которые передаются из поколения в поколение, – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Театрализованное представление "Каляды". Участники народного ансамбля "Прыдняпроускія сяброукі". Могилев, 1989 год
Театрализованное представление "Каляды". Участники народного ансамбля "Прыдняпроускія сяброукі". Могилев, 1989 год

Участники народного ансамбля "Прыдняпроускія сяброукі". Могилев, 1989 год
Участники народного ансамбля "Прыдняпроускія сяброукі". Могилев, 1989 год

Фольклорный коллектив показывает в канун Рождества обряд Колядования, 1993 год
Фольклорный коллектив показывает в канун Рождества обряд Колядования, 1993 год

Первый день Коляд начинался 6 января обрядовой трапезой и считался исключительно семейным праздником. В народе верили: будем все вместе за священным столом, так же вместе и дружно проживем весь год. На второй день Коляд начиналось колядование.

Обряд колядв деревне Пожежин Малоритского района
Обряд колядв деревне Пожежин Малоритского района

Праздник Рождества с обрядом Коляд в поселке МирБарановичского района, 1998 год
Праздник Рождества с обрядом Коляд в поселке МирБарановичского района, 1998 год

На колядном представлении в парке имени Горького. Минск, 1995 год
На колядном представлении в парке имени Горького. Минск, 1995 год

Колядные гуляния в деревне Закальное (Любаньский район, Минская область), 2009 год
Колядные гуляния в деревне Закальное (Любаньский район, Минская область), 2009 год

Праздник "Колядки" в деревне Борки Ганцевичского района Брестской области, 2009 год
Праздник "Колядки" в деревне Борки Ганцевичского района Брестской области, 2009 год

Колядовщики переодевались в традиционные маскарадные костюмы и с песнями-поздравлениями обходили дома.

Ганццевичский район, 2009 год
Ганццевичский район, 2009 год

Коляды в Строчицах (Минский район), 2008 год
Коляды в Строчицах (Минский район), 2008 год

Колядные гуляния в деревне Закальное (Любаньский район, Минская область), 2009 год
Колядные гуляния в деревне Закальное (Любаньский район, Минская область), 2009 год

Коляды в Строчицах, 2008 год
Коляды в Строчицах, 2008 год

Возглавлял компанию ряженых "поводырь" – старый седой дедок, который водил на поводке "козу". В древней славянской мифологии она была символом плодородия и благополучия семьи. Коза бросалась то на колядовщиков, то на хозяев, пыталась рогами пободать детей. Потом внезапно затихала и падала на пол. Согласно обряду, колядовщики пробовали оживить ее. Но ничего не выходило. И тогда кто-то начинал песню со славами: "Ой, пан ідзе, каляду нясе, тры кускі сала, каб каза ўстала". Услышав это, хозяйка шла в кладовку и выносила колядовщикам угощение. Увидев подарки, коза довольно быстро "оживала".

Коза - один из главных персонажей Коляд.
Коза - один из главных персонажей Коляд.

Праздник "Колядки" в деревне Борки Ганцевичского района Брестской области, 2009 год
Праздник "Колядки" в деревне Борки Ганцевичского района Брестской области, 2009 год

Колядные гуляния в деревне Закальное (Любаньский район, Минская область), 2009 год
Колядные гуляния в деревне Закальное (Любаньский район, Минская область), 2009 год

Любаньский район, 2009 год
Любаньский район, 2009 год

Компанию колядовщикам составляли также музыкант, запевала, мехоноша и "цыган". Обязательным атрибутом Коляд была рождественская звезда.

На празднике "Витебские коляды", 2009 год
На празднике "Витебские коляды", 2009 год

Колядные гуляния. Любаньский район, 2009 год
Колядные гуляния. Любаньский район, 2009 год

Коляды в Минске, 1997 год
Коляды в Минске, 1997 год

Колядовщиков всегда хлебосольно встречали. За песни и танцы хозяева щедро благодарили орехами, конфетами, салом и колбасой. Люди верили, что если ряженые заглянули в дом, значит год будет наполнен радостью.

Ганццевичский район, 2009 год
Ганццевичский район, 2009 год

Коляды в Строчицах (минский район), 2008 год
Коляды в Строчицах (минский район), 2008 год

"Рождественские святки" в поселке Руба, 1990 год
"Рождественские святки" в поселке Руба, 1990 год

Городской праздник "Пришли Святки к нам на Колядки" в Могилеве, 2005 год
Городской праздник "Пришли Святки к нам на Колядки" в Могилеве, 2005 год

Колядные гуляния в деревне Закальное, 2009 год
Колядные гуляния в деревне Закальное, 2009 год

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