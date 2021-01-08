Коза, Дедок и колбаса – традиции и обычаи рождественских колядок в архивных фотографиях БЕЛТА

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коляды – древний славянский праздник, который символизирует "начало": начало нового года, нового земледельческого круга. Среди народных обрядов и празднований он издавна занимал первое место в году и продолжался несколько дней. Коляды для многих из нас остаются любимым рождественским обрядом. Традиции и неповторимый колорит удивительного действа, которые передаются из поколения в поколение, – в архивных фотографиях БЕЛТА.

Театрализованное представление "Каляды". Участники народного ансамбля "Прыдняпроускія сяброукі". Могилев, 1989 год

Участники народного ансамбля "Прыдняпроускія сяброукі". Могилев, 1989 год

Фольклорный коллектив показывает в канун Рождества обряд Колядования, 1993 год

Первый день Коляд начинался 6 января обрядовой трапезой и считался исключительно семейным праздником. В народе верили: будем все вместе за священным столом, так же вместе и дружно проживем весь год. На второй день Коляд начиналось колядование.

Обряд колядв деревне Пожежин Малоритского района

Праздник Рождества с обрядом Коляд в поселке МирБарановичского района, 1998 год

На колядном представлении в парке имени Горького. Минск, 1995 год

Колядные гуляния в деревне Закальное (Любаньский район, Минская область), 2009 год

Праздник "Колядки" в деревне Борки Ганцевичского района Брестской области, 2009 год

Колядовщики переодевались в традиционные маскарадные костюмы и с песнями-поздравлениями обходили дома.

Ганццевичский район, 2009 год

Коляды в Строчицах (Минский район), 2008 год

Колядные гуляния в деревне Закальное (Любаньский район, Минская область), 2009 год

Коляды в Строчицах, 2008 год

Возглавлял компанию ряженых "поводырь" – старый седой дедок, который водил на поводке "козу". В древней славянской мифологии она была символом плодородия и благополучия семьи. Коза бросалась то на колядовщиков, то на хозяев, пыталась рогами пободать детей. Потом внезапно затихала и падала на пол. Согласно обряду, колядовщики пробовали оживить ее. Но ничего не выходило. И тогда кто-то начинал песню со славами: "Ой, пан ідзе, каляду нясе, тры кускі сала, каб каза ўстала". Услышав это, хозяйка шла в кладовку и выносила колядовщикам угощение. Увидев подарки, коза довольно быстро "оживала".

Коза - один из главных персонажей Коляд.

Праздник "Колядки" в деревне Борки Ганцевичского района Брестской области, 2009 год

Колядные гуляния в деревне Закальное (Любаньский район, Минская область), 2009 год

Любаньский район, 2009 год

Компанию колядовщикам составляли также музыкант, запевала, мехоноша и "цыган". Обязательным атрибутом Коляд была рождественская звезда.

На празднике "Витебские коляды", 2009 год

Колядные гуляния. Любаньский район, 2009 год

Коляды в Минске, 1997 год

Колядовщиков всегда хлебосольно встречали. За песни и танцы хозяева щедро благодарили орехами, конфетами, салом и колбасой. Люди верили, что если ряженые заглянули в дом, значит год будет наполнен радостью.

Ганццевичский район, 2009 год

Коляды в Строчицах (минский район), 2008 год

"Рождественские святки" в поселке Руба, 1990 год

Городской праздник "Пришли Святки к нам на Колядки" в Могилеве, 2005 год

Колядные гуляния в деревне Закальное, 2009 год