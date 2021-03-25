Кожемяко пригласил Лукашенко во Владивосток и пообещал открыть там торговый дом Беларуси

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Приморского края России Олег Кожемяко пригласил Президента Беларуси Александра Лукашенко приехать осенью текущего года во Владивосток и пообещал к этому времени открыть там торговый дом Беларуси. Об этом он рассказал сегодня журналистам после встречи с главой белорусского государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель Приморья рассказал, что предстоящей осенью, в сентябре, во Владивостоке планируется открытие торгового дома Беларуси. При этом не исключено, что это событие будет приурочено к приезду туда главы белорусского государства.

"Да, к приезду Александра Григорьевича мы должны сделать. С нуля. Это очень непросто, но надеюсь, что мы совместно это осилим", - сказал Олег Кожемяко.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Александр Лукашенко точно запланировал на это время визит во Владивосток, он посоветовал обратиться к белорусской протокольной службе. "Мы пригласили в сентябре. На сентябрь будем готовиться", - добавил губернатор.-0-