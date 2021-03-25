Лукашенко о сотрудничестве с Приморским краем: нам не может помешать ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 25 марта 2021
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:16 Ученые рассказали о разработке нового российско-белорусского спутника Общество
11:06 Губернатор Приморского края похвалил качество белорусской техники и особенно дизель-генераторов Экономика
10:43 В Чашниках предпринимательница недоплатила более Br300 тыс. налогов Происшествия
10:40 Минский автозавод выпустил токены "МАЗ-СПОРТавто" для привлечения инвесторов Экономика
10:38 Лукашенко о сотрудничестве с Приморским краем: нам не может помешать ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию Президент
10:38 Виктория Азаренко без борьбы вышла в 1/16 финала турнира в Майами Спорт
10:35 ФОТОФАКТ: Дети из пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов проходят оздоровление в центре "Птичь" Регионы
10:31 Более 20 школ Омска получили сообщения о минировании В мире
10:15 РЕПОРТАЖ: Уверенный ход по стальному пути - о 135-летии Калинковичского железнодорожного узла Регионы
10:07 В Клецком районе из-за аварии без воды оставались 24 дома Регионы
10:04 В Украине за сутки выявили 16 669 случаев заражения COVID-19 В мире
09:59 В Славгороде возле школы обнаружен боеприпас времен войны - эвакуированы 552 человека Происшествия
09:58 На СТО в Минске опрокинулась корзина подъемника, один человек погиб Происшествия
09:57 Мужчина погиб при пожаре в Барановичском районе Происшествия
09:49 Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси союза поляков Происшествия
09:43 Ученые Беларуси и России разработали ДНК-технологии для нужд криминалистики и медицины Общество
09:32 В Кыргызстане вакцинация от коронавируса начнется 29 марта В мире
09:31 Андрейченко проведет 26 марта личный прием граждан Общество
09:17 Многоэтажку с детским садом начнут строить этой весной в Пинске Регионы
09:13 Областной молодежный турнир по финансовой грамотности пройдет в Гомеле 26 марта Регионы
09:11 СК завершил расследование дела об оскорблении милиционера из Гродно Происшествия
09:08 На улицах Витебска высадят около 1 млн цветов Регионы
09:02 Поджог "Табакерки" в Жодино: расследование завершено Происшествия
08:59 Житель Барановичей обгорел, сжигая мусор во дворе Происшествия
08:55 Строительству качественного и доступного жилья будет уделяться пристальное внимание - Пархамович Экономика
08:52 Классификация форм торговли утверждена в Беларуси Экономика
08:51 Исследования подтвердили безопасность и эффективность вакцины "Эпиваккорона" В мире
08:49 Получать почтовые отправления теперь можно с помощью СМС-кода Общество
08:46 День открытых дверей пройдет в Белорусско-Российском университете в апреле Регионы
08:41 Россия рассмотрит возможность создания цифрового проездного для полетов в ЕАЭС Технологии
Все новости
Все новости
Президент
25 марта 2021, 10:38

Лукашенко о сотрудничестве с Приморским краем: нам не может помешать ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию

Во время встречи
Во время встречи

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в хороших перспективах для развития сотрудничества с Приморским краем России. Об этом он заявил сегодня на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы вместе нацелены на конкретный результат. И нам не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию у нас и у вас. События последних месяцев показали, что в нелегкие моменты испытаний, подброшенных нам извне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь", - сказал глава государства.

"Я прежде всего хочу поблагодарить как гражданина России вас и посла Российской Федерации (Дмитрий Мезенцев, который недавно стал госсекретарем Союзного государства. - Прим. БЕЛТА), он никогда бывшим для нас не станет, за ту поддержку, которую вы всегда оказываете Беларуси. За нами дело не станет", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что Олег Кожемяко знает на личном опыте, что Беларусь - надежный партнер по всем направлениям сотрудничества. "Так будет и впредь. При вашей поддержке был успешно реализован ряд важных совместных проектов на территории Российской Федерации. Поэтому ваша заинтересованность в том, чтобы двусторонних контактов было больше, охватывать новые сферы, искать перспективные направления, абсолютно верная", - отметил глава государства.

Примечательно, что Олег Кожемяко уделяет большое внимание сотрудничеству с Беларусью. Сначала как губернатор Амурской области он посещал Беларусь в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах, потом, в 2015-м, как губернатор Сахалинской области и уже в качестве губернатора Приморского края приезжал в 2019 и 2020 годах.

"Приморский край - давний и перспективный партнер Беларуси на Дальнем Востоке. Я всегда об этом говорю и убежден, что вы именно так понимаете мою позицию: Владивосток далеко, но он нам не чужой. Наше Отечество от Бреста до Владивостока так и осталось. Как бы кто ни трепыхался, это наше Отечество. Есть суверенные уже, независимые государства на огромном этом пространстве, так распорядилась жизнь, но это наша земля", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, Александр Лукашенко констатировал, что товарооборот с Приморским краем по итогам прошлого года немного просел, но показатели января 2021 года говорят, что стороны в состоянии не только выйти на прежний уровень взаимодействия, но и превзойти его.

По словам главы государства, после предыдущей встречи с Олегом Кожемяко в 2020 году заметно активизировались деловые контакты: проведено два заседания рабочей группы по сотрудничеству. Регион посетили многие руководители белорусских предприятий. "Такая активная работа, несомненно, принесет практические дивиденды, положительно скажется на росте взаимной торговли, эффективной реализации инфраструктурных проектов", - уверен белорусский лидер.

Он подтвердил, что Беларусь готова предложить потребителям Приморского края свою продукцию и технологии в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, развития пассажирского транспорта.

"Мы не вводили никаких локдаунов, наши предприятия работали, и неплохо работали, бесперебойно. Сегодня мы располагаем всеми возможностями, чтобы поставить для нужд Приморья все, что вам нужно. Что мы можем, вы хорошо знаете. Мы заинтересованы поставлять вам не только машиностроительную продукцию, но и продукты питания, в которых Приморье всегда традиционно нуждалось. И готовы по нашим технологиям, у нас опыт уже есть по Сахалину, создавать соответствующие объекты по всем направлениям", - заявил Президент.

Кроме того, Приморский край проявляет большой интерес к сотрудничеству в строительной отрасли. "Любой объект под ключ, пожалуйста, мы готовы работать в Приморье", - сказал глава государства.

Беларусь также готова поделиться опытом по любым интересующим направлениям. "Учитывая, что вы очень большой друг Беларуси, у нас абсолютно нет закрытых тем для обсуждения. Убежден, что ваш очередной визит придаст дополнительный импульс развитию наших отношений. Мы в этом очень заинтересованы ", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Лукашенко Россия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Екатерина Сакелларопулу. Фото Reuters Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении межгосударственных связей с Грецией
Фото из архива Лукашенко подписал указ об отчуждении пустующих домов на селе. Что изменяется и по какой цене их можно будет купить?
Александр Лукашенко Лукашенко о пациентах в реанимации: никаких денег не жалко, чтобы только им помочь
Александр Лукашенко Лукашенко: продаться, вступить внутрь какого-то государства ни один не захочет, а я больше всех не хочу
Фото из архива Новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется - Лукашенко
Лукашенко подарили кожаную карту Беларуси
Главное
Во время встречи Лукашенко о сотрудничестве с Приморским краем: нам не может помешать ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию
Оценка благосостояния, политика и доверие к СМИ - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса
Строительству качественного и доступного жилья будет уделяться пристальное внимание - Пархамович
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1447
Топ-новости
Губернатор Приморского края похвалил качество белорусской техники и особенно дизель-генераторов
Новые стройнормы для производственных зданий и сооружений приняты в Беларуси
Пресс-конференция об отчуждении жилых и работе с пустующими домами пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА
Минский автозавод выпустил токены "МАЗ-СПОРТавто" для привлечения инвесторов
Банк БелВЭБ открыл China Desk в "Великом камне"
Кочанова о жизненных ценностях, материнских уроках и приоритетах - интервью
Антибелорусская инициатива ЕС не нашла широкой поддержки в ООН - Амбразевич
Католики сегодня празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы
Ученые Беларуси и России разработали ДНК-технологии для нужд криминалистики и медицины
Клишевич: нас пытаются уничтожить, манипулируя исторической правдой
"Велес-Мит" укрепляет свои позиции в сельском хозяйстве
Получать почтовые отправления теперь можно с помощью СМС-кода
РЕПОРТАЖ: Уверенный ход по стальному пути - о 135-летии Калинковичского железнодорожного узла
Прививка от коронавируса снижает риск серьезных осложнений - Жилевич
СК завершил расследование дела об оскорблении милиционера из Гродно
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.