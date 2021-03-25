Лукашенко о сотрудничестве с Приморским краем: нам не может помешать ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в хороших перспективах для развития сотрудничества с Приморским краем России. Об этом он заявил сегодня на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы вместе нацелены на конкретный результат. И нам не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию у нас и у вас. События последних месяцев показали, что в нелегкие моменты испытаний, подброшенных нам извне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь", - сказал глава государства.

"Я прежде всего хочу поблагодарить как гражданина России вас и посла Российской Федерации (Дмитрий Мезенцев, который недавно стал госсекретарем Союзного государства. - Прим. БЕЛТА), он никогда бывшим для нас не станет, за ту поддержку, которую вы всегда оказываете Беларуси. За нами дело не станет", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что Олег Кожемяко знает на личном опыте, что Беларусь - надежный партнер по всем направлениям сотрудничества. "Так будет и впредь. При вашей поддержке был успешно реализован ряд важных совместных проектов на территории Российской Федерации. Поэтому ваша заинтересованность в том, чтобы двусторонних контактов было больше, охватывать новые сферы, искать перспективные направления, абсолютно верная", - отметил глава государства.

Примечательно, что Олег Кожемяко уделяет большое внимание сотрудничеству с Беларусью. Сначала как губернатор Амурской области он посещал Беларусь в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах, потом, в 2015-м, как губернатор Сахалинской области и уже в качестве губернатора Приморского края приезжал в 2019 и 2020 годах.

"Приморский край - давний и перспективный партнер Беларуси на Дальнем Востоке. Я всегда об этом говорю и убежден, что вы именно так понимаете мою позицию: Владивосток далеко, но он нам не чужой. Наше Отечество от Бреста до Владивостока так и осталось. Как бы кто ни трепыхался, это наше Отечество. Есть суверенные уже, независимые государства на огромном этом пространстве, так распорядилась жизнь, но это наша земля", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, Александр Лукашенко констатировал, что товарооборот с Приморским краем по итогам прошлого года немного просел, но показатели января 2021 года говорят, что стороны в состоянии не только выйти на прежний уровень взаимодействия, но и превзойти его.

По словам главы государства, после предыдущей встречи с Олегом Кожемяко в 2020 году заметно активизировались деловые контакты: проведено два заседания рабочей группы по сотрудничеству. Регион посетили многие руководители белорусских предприятий. "Такая активная работа, несомненно, принесет практические дивиденды, положительно скажется на росте взаимной торговли, эффективной реализации инфраструктурных проектов", - уверен белорусский лидер.

Он подтвердил, что Беларусь готова предложить потребителям Приморского края свою продукцию и технологии в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, развития пассажирского транспорта.

"Мы не вводили никаких локдаунов, наши предприятия работали, и неплохо работали, бесперебойно. Сегодня мы располагаем всеми возможностями, чтобы поставить для нужд Приморья все, что вам нужно. Что мы можем, вы хорошо знаете. Мы заинтересованы поставлять вам не только машиностроительную продукцию, но и продукты питания, в которых Приморье всегда традиционно нуждалось. И готовы по нашим технологиям, у нас опыт уже есть по Сахалину, создавать соответствующие объекты по всем направлениям", - заявил Президент.

Кроме того, Приморский край проявляет большой интерес к сотрудничеству в строительной отрасли. "Любой объект под ключ, пожалуйста, мы готовы работать в Приморье", - сказал глава государства.

Беларусь также готова поделиться опытом по любым интересующим направлениям. "Учитывая, что вы очень большой друг Беларуси, у нас абсолютно нет закрытых тем для обсуждения. Убежден, что ваш очередной визит придаст дополнительный импульс развитию наших отношений. Мы в этом очень заинтересованы ", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-