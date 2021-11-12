Красный Крест отправил новую партию гуманитарной помощи на белорусско-польскую границу

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Белорусского Красного Креста сегодня отправили несколько машин с гуманитарной помощью на белорусско-польскую границу, груз сформирован в соответствии с потребностями людей, оказавшихся в сложной ситуации без еды, воды и крова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в общественном объединении.

Гуманитарную помощь собрали в том числе благодаря неравнодушным гражданам, предприятиям, различным общественным организациям.

"На данный момент с гуманитарным грузом от Белорусского Красного Креста на границу отправилось 6 машин. В них одеяла, теплые вещи и обувь, продукты питания и средства гигиены, вода", - рассказал генеральный секретарь комитета общественного объединения Дмитрий Шевцов.

По его словам, рассматривается возможность организации пункта временного хранения вещей в Гродно.

Также в составе группы отправился переводчик, чтобы уточнить потребности людей для дальнейшего сбора помощи. Среди нуждающихся в ней есть целые семьи, нередко с маленькими детьми.

Чтобы поддержать их, уже сейчас организован сбор вещей в областных и районных организациях Белорусского Красного Креста. Все неравнодушные могут приносить одеяла, шапки, варежки, шарфы; термоодеяла; гимнастические коврики; дождевики; теплую детскую одежду и обувь; зимнюю обувь. Все вещи должны быть в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, каждый, кто хочет помочь, может произвести благотворительный платеж. Сделать это можно в системе ЕРИП через пункт "Благотворительность, общественные объединения", далее "Помощь детям, взрослым" - "Белорусский Красный Крест" - "Благотворительные взносы" - "Секретариат Красного Креста" - "Благотворительный взнос". Затем ввести номер благотворительной акции 9000, данные и сумму платежа.

На собранные средства Красный Крест закупает и будет доставлять нуждающимся мигрантам продукты и средства гигиены, лекарства, теплую одежду и обувь, поможет оплатить услуги их временного проживания и удовлетворить иные потребности по запросу.-0-