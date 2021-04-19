Красный Крест проводит кампанию по поддержке одиноких пожилых и инвалидов "Начни помогать весной"

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию "Начни помогать весной" по поддержке одиноких и одиноко проживающих пожилых и людей старшего возраста с инвалидностью, сообщили БЕЛТА в БОКК.

Таким гражданам, особенно живущим в сельской местности или в частном секторе, сложно самостоятельно решать какие-то бытовые вопросы - делать уборку в доме, мыть окна после зимы, убираться возле дома и в огороде после схода снега, подготавливая территорию к новому сезону.

В Гродненской области волонтеры Красного Креста уже помогли с такими вопросами 147 одиноким и одиноко проживающим пожилым и 53 людям с инвалидностью.

Также в Белорусском Красном Кресте идет сбор средств гигиены и продуктов питания для передачи их нуждающимся пожилым людям. Любой желающий может сделать доброе дело и передать такую гуманитарную помощь через территориальное подразделение общества.

Кампания "Начни помогать весной" продлится до 31 мая.-0-