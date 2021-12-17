Красный Крест сопроводил почти 7,6 тыс. пожилых сельчан и инвалидов на вакцинацию от СOVID

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест помогает пожилым людям, проживающим в отдаленных районах, людям с инвалидностью добираться к местам вакцинации от СOVID-19, сообщили БЕЛТА в организации.

"На сегодняшний день такую работу мы ведем в 31 районе страны. В ближайшее время начнем еще в 15 районах Брестской, Гродненской и Минской областей", - уточнили в Красном Кресте.

Всего 355 волонтеров общества прошли специальное обучение для данной работы. Они обзванивают людей и приглашают на вакцинацию, составляют списки желающих сделать прививку и сопровождают к месту вакцинации и обратно.

"На 15 декабря Белорусский Красный Крест оказал помощь в прохождении вакцинации в сельских населенных пунктах 7596 пожилым людям и людям с инвалидностью", - сказали в организации.

Не забывает Красный Крест и о других категориях своих подопечных, содействует проведению вакцинации людей без определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы. Уже 356 человек получили мотивационные наборы и были провакцинированы.-0-