Кратковременные дожди, грозы и +17°С ожидаются в Беларуси 22 апреля

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы и до 17 градусов тепла ожидаются в Беларуси 22 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. В дневные часы местами ожидаются грозы. Ветер будет юго-западный, западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем от плюс 10 по западу до 17 градусов тепла по востоку страны.-0-

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