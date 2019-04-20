Кратковременные дожди и +17°С ожидается в Беларуси 21 апреля

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 17 градусов тепла ожидается в Беларуси 21 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, в середине дня - 11-17 градусов выше нуля.-0-
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