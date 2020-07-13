13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются по востоку Беларуси 14 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь по востоку страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 4-9 м/с, днем по востоку порывы будут достигать 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.-0-

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