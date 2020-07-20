20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 21 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ночью ветер прогнозируется неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный 5-10 м/с, днем при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 18. Днем будет 21-26 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 28 градусов.-0-

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