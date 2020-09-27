27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и туман ожидаются 28 сентября в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки ночью будет преобладать облачная погода, днем - переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем по северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западный, южный умеренный, ночью порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов выше нуля, в Брестской области местами - от плюс 3 до плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов, по югу - до плюс 20 градусов.-0-

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