Кратковременные осадки ожидаются местами в Беларуси 15 апреля

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и до 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 15 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-востоку страны и днем местами пройдут небольшие дожди, возможен мокрый снег.
Ветер ожидается северо-восточный, ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 3-8 градусов тепла, по юго-западу Беларуси - до плюс 11 градусов.-0-
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