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02 июня 2020, 09:06

Крестный ход соберет паломников в день памяти Евфросинии Полоцкой

Фото из архива
Фото из архива

2 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Крестный ход соберет 5 июня паломников у стен Софийского собора в день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Участники крестного хода после Божественной литургии пройдут от Софийского собора до Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря. Важными точками на пути следования паломников традиционно станут памятники Евфросинии Полоцкой и Николаю Чудотворцу, у которых состоятся молебны с последующим возложением цветов.

Памяти святой посвящен ряд духовно-просветительских проектов, онлайн-марафоны, видеомарафоны, литературные фесты и тематические мероприятия, которые запланированы в этот день в учреждениях образования и культуры Полоцка.

"Ежегодно праздничные события, приуроченные к этой дате, собирают огромное количество верующих и паломников со всех уголков Беларуси. В этом году с учетом эпидобстановки участников празднества ожидается в разы меньше. При этом все очные мероприятия будут проходить на свежем воздухе с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических норм", - подчеркнули в пресс-службе.-0-

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