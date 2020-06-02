Крестный ход соберет паломников в день памяти Евфросинии Полоцкой

2 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Крестный ход соберет 5 июня паломников у стен Софийского собора в день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Участники крестного хода после Божественной литургии пройдут от Софийского собора до Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря. Важными точками на пути следования паломников традиционно станут памятники Евфросинии Полоцкой и Николаю Чудотворцу, у которых состоятся молебны с последующим возложением цветов.

Памяти святой посвящен ряд духовно-просветительских проектов, онлайн-марафоны, видеомарафоны, литературные фесты и тематические мероприятия, которые запланированы в этот день в учреждениях образования и культуры Полоцка.

"Ежегодно праздничные события, приуроченные к этой дате, собирают огромное количество верующих и паломников со всех уголков Беларуси. В этом году с учетом эпидобстановки участников празднества ожидается в разы меньше. При этом все очные мероприятия будут проходить на свежем воздухе с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических норм", - подчеркнули в пресс-службе.-0-