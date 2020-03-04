Критерии и порядок аттестации белорусских здравниц планируют изменить

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году планируется изменить подходы и критерии государственной аттестации белорусских здравниц. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

"Мы планируем в этом году внести изменения в порядок проведения и критерии государственной аттестации здравниц, которые будут приближены уже к мировым стандартам и требованиям. Профильность санатория будет определяться комиссией, поменяется система классификации санаториев, - рассказал Геннадий Болбатовский. - В 2021 году нам предстоит обязательная государственная аттестация, которая проводится раз в пять лет".

Кстати, будет внесен и уровень владения иностранными языками персоналом санаторно-курортных учреждений.

Директор центра рассказал также, что инфраструктура санаторно-курортных и оздоровительных организаций постоянно является объектом инвестиционной деятельности: в 2019 году на укрепление их материально-технической базы использовано Br78 млн, в том числе более Br60 млн средств собственников.

Уже несколько лет в плановом порядке ведется создание безбарьерной среды в здравницах. В основном - в рамках мероприятий по сохранению и укреплению их материально-технической базы. "Санатории, которые не соответствуют требованиям безбарьерной среды, уже сегодня лишаются 10% начисленных баллов. Таким образом эти санатории получают более низкую оценку", - подчеркнул Геннадий Болбатовский.

В целом же благодаря развитию и совершенствованию материально-технической базы здравниц, внедрению новых технологий курортной терапии, совершенствованию сервиса, а также повышению эффективности использования природных лечебных факторов в 2019 году отмечается значительное увеличение показателей деятельности санаторно-курортных и оздоровительных организаций по сравнению с 2018 годом.-0-

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