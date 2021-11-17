Кривошеев: действиям Польши на границе должна быть дана юридическая оценка

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действиям Польши на границе должна быть дана юридическая оценка, заявил журналистам председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, накануне от агрессивных действий Польши на границе пострадали не только беженцы, но и журналисты, которые выполняли свои профессиональные обязанности на месте событий.

"Такие факты и преступления нельзя оставлять без фиксации, в том числе юридической. Иначе они будут повторяться. И кампания прошлого года показала, что угрозы в адрес журналистов, нападения, атаки на имущество стали идти на спад только после того, как получили законную судебную оценку. Получили возмездие те, кто совершал нападение на журналистов. Только после этого вал таких атак и агрессии пошел на спад", - сказал Андрей Кривошеев.

По его словам, максимальная поддержка, которая сейчас может быть оказана беженцам, - это честная работа журналистов и честная правозащитная деятельность.-0-