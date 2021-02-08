Круглый стол в БГУ объединит более 60 исследователей из 6 стран

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный научный круглый стол "Счастье не в награде за доблесть, а в самой доблести" пройдет 9 февраля в БГУ. Он приурочен к 70-летнему юбилею доктора исторических наук, профессора Виктора Федосика и состоится в очно-дистанционном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В круглом столе примут участие более 60 исследователей из Беларуси, России, Украины, Латвии, КНР, США. Они представят свои научные доклады в рамках четырех секций, где обсудят актуальные вопросы истории древнего мира, средних веков, раннего нового времени, религии, историографии", - рассказали в пресс-службе.

Итогом работы станет издание сборника научных статей.

Организатором мероприятия выступает исторический факультет БГУ.

Виктор Федосик - профессор, общепризнанный в Беларуси специалист по истории античного христианства. Автор более 360 научных и научно-методических работ, в числе которых семь монографий, соавтор более десятка изданий. Под его научной редакцией издано первое белорусское вузовское учебное пособие по истории средних веков. Более 30 лет профессор возглавлял кафедру истории древнего мира и средних веков, которая является ведущим научно-педагогическим центром Беларуси в области исследования древней и средневековой истории. Награжден Грамотой Министерства высшего и среднего специального образования БССР (1983), Почетной грамотой кабинета министров Республики Беларусь (1996), почетными грамотами Министерства образования Беларуси (2001, 2004), почетными грамотами БГУ, ВАК, Национального института образования, медалями святителя Кирилла Туровского Белорусской православной церкви (2006, 2011), нагрудным знаком Министерства образования Беларуси "Выдатнік адукацыі" (2009), медалью "За працоўныя заслугі" (2011), заслуженный работник БГУ (2014). В 2003 году профессор за цикл научных работ "Человек и социум в античности и средневековье" удостоен премии БГУ им. В.И.Пичеты.-0-