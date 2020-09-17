17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный научно-образовательный центр с участием БЕЛАЗа создается в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

БЕЛАЗ и Санкт-Петербургский горный университет намерены создать на базе вуза научно-образовательный центр горнотранспортного машиностроения. Договоренности достигнуты во время визита в российский вуз делегации белорусского предприятия. Стороны обсудили формат будущего центра и договорились усилить сотрудничество в подготовке инженеров для эксплуатации и обслуживания карьерной техники.

На встрече с профессорско-преподавательским составом и аспирантами университета помощник гендиректора БЕЛАЗа по информационным технологиям Александр Ботвинник отметил: "Наши машины работают на месторождениях Курской магнитной аномалии, в Апатитах, на Ковдорском ГОКе, многих других российских карьерах и рудниках. Мы поставляем свою продукцию в Казахстан, страны Юго-Восточной Азии, в Африку, пытаемся выходить на американский рынок. Карьерные самосвалы БЕЛАЗ грузоподъемностью 130 т лучшие в мире, поскольку мы предлагаем клиентам несколько их модификаций. Одни, например, предназначены для эксплуатации в тяжелых климатических условиях, а другие обладают повышенной проходимостью. Это позволяет нам занимать в данной нише 88% глобального рынка".

Член совета директоров компании "Автотехинмаш" (официального дилера ОАО "БЕЛАЗ") Юрий Хомич акцентировал внимание слушателей на перспективных разработках. Среди них - карьерные самосвалы на газомоторном топливе, востребованные в отдаленных районах, куда проблематично доставлять дизель круглогодично; грузовики на тяговых аккумуляторных батареях и роботизированные машины, которые не требуют присутствия водителя, а управляются оператором из офиса.

"Карьерные самосвалы БЕЛАЗ известны во всем мире и давно завоевали репутацию надежных даже при использовании в самых суровых условиях. Тем не менее это сложная техника, она требует от людей, занимающихся ее эксплуатацией и обслуживанием, специальных знаний. Именно поэтому мы хотим создать в Петербурге площадку, где можно было бы проводить и практические занятия для обучения студентов, и курсы повышения квалификации для потребителей нашей продукции, создавать инновации. Выбор горного университета не случаен: это наш стратегический партнер, который давно занимается не только подготовкой молодежи, но также развитием профессиональных компетенций инженеров со стажем", – подчеркнул Юрий Хомич.

"Планомерно реализуя дорожную карту партнерских образовательных проектов, БЕЛАЗ развивает плодотворное сотрудничество с ведущими техническими вузами России, Беларуси, Казахстана и Украины по совместной подготовке специалистов в области эксплуатации карьерной техники в горнодобывающей отрасли и повышению качества образования", - отметили в пресс-службе предприятия.-0-