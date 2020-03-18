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Общество
18 марта 2020, 07:58

"Крылья Ангелов" проведут полумарафон с дистанционным участием в поддержку детей-аутистов

Фото из архива
Фото из архива

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Крылья Ангелов" 22 марта организует уже ставший традиционным полумарафон "Иначе" накануне Всемирного дня информирования о проблеме аутизма по принципу дистанционного участия - пробежать его можно, находясь в любой точке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Четвертый год клуб проводит инклюзивный полумарафон "Иначе" с тающей дистанцией. Это значит, что маршрут предусматривает разворот ровно посередине дистанции и возвращение к финишу по уже знакомому пути. Тот, кто первым преодолевает половину дистанции, получает пальму первенства и право разворачивать к финишу остальных участников. Таким образом, дистанция до финиша начинает "таять" для менее быстрых бегунов, сокращая им нагрузку. Состязание за призовые места длится только до середины дистанции: развернувшись, участники бегут к финишу комфортным для себя темпом.

В этом году организаторы предусмотрели возможность дистанционного участия в полумарафоне: пробежать "Иначе" можно, находясь в любой точке Беларуси. Надо лишь зарегистрироваться на пробег, указав свой почтовый адрес, выйти на пробежку в своем городе и отправить организаторам свой трек. После регистрации участник получит почтой стартовый номер, а по окончании забега - медаль финишера и подарки от компаний-партнеров мероприятия.

"В зеркале статистики аутизм выглядит пугающе: ВОЗ говорит о соотношении детей с аутизмом к здоровым как 1 к 160, американская медицина - как 1 к 59. Проблема социальной адаптации детей и взрослых с аутизмом давно вышла за рамки семьи или даже отдельного государства, - отмечают организаторы. - Дети с аутизмом оказались в числе первых участников команды "Крылья Ангелов". Наблюдая за их взрослением, мы не понаслышке знаем, что совместный спорт - физическая активность, достижение цели и радость движения - успешно сближают обычных и особых людей. Ради этого на полумарафоне будет тающая дистанция, которая позволяет сильным лидерам не только насладиться собственным триумфом, но и сделать победу доступной для менее подготовленных участников".

За четыре года организаторы отметили позитивные перемены в отношении общества к людям с аутизмом. Появляется понимание, что с этим диагнозом можно жить, заниматься спортом, учиться, работать. Команда "Крылья Ангелов" рассчитывает, что очередное мероприятие позволит расширить границы этого знания.

Желающих принять участие в минском старте "Иначе" приглашают на площадку у Минского городского дворца культуры (ул. Маяковского, 129). Детям и начинающим предложено пробежать 600 м, а вот будущему победителю придется преодолеть 21 км (в сумме - туда и обратно).

Организатором мероприятия выступает некоммерческая организация "Команда "Крылья Ангелов".-0-

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