КС оценил содержание норм закона об изменении Конституции Беларуси

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд (КС) рассмотрел в открытом судебном заседании в порядке обязательного предварительного контроля конституционность закона "Об изменении Конституции Республики Беларусь". Об этом говорится в его решении №Р-1280/2021 от 7 октября 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Закон об изменении Конституции, положениями которого предусматривается внесение дополнений в Конституцию, принят для совершенствования конституционных положений об избирательной системе Беларуси.

В частности, ст.67 Конституции, предусматривающая, что выборы депутатов являются прямыми, дополняется частью, согласно которой выборы депутатов проводятся в единый день голосования. Это означает, что выборы депутатов как Палаты представителей, так и местных Советов депутатов будут проводиться в один день. По мнению Конституционного суда, это конституционно целесообразно, поскольку способствует сокращению организационных и финансовых издержек на проведение выборов, созданию дополнительных удобств для избирателей и условий для более качественной работы избирательных комиссий всех уровней. Кроме того, одновременное проведение выборов депутатов позволяет общественно-политическим силам страны планомерно готовиться к избирательному процессу.

"Конституционный суд считает, что совмещение дней голосования по выборам депутатов не нарушает правовых гарантий реализации конституционных прав граждан Беларуси на участие в решении государственных дел через свободно избранных представителей, принципов избирательной системы", - говорится в решении.

Кроме того, изменяется срок полномочий местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва. Конституция дополняется ст.147, по которой они осуществляют свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования. Как отмечает Конституционный суд, изменение срока полномочий местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва представляет собой временную меру, рассчитанную только на переходный период. Это вызвано объективной необходимостью, возникшей в связи с установлением единого дня голосования. Это позволит провести выборы в местные Советы депутатов двадцать девятого созыва одновременно с выборами депутатов Палаты представителей восьмого созыва.

В целом Конституционный суд считает, что устанавливаемое конституционное регулирование соответствует фундаментальным положениям Конституции об основах конституционного строя (раздел I), правах человека и гражданина (раздел II), порядке изменения Конституции (раздел VIII), согласуется с иными ее положениями.

Таким образом, решено признать закон "Об изменении Конституции Республики Беларусь" соответствующим Конституции.

Закон принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики 4 октября 2021 года.-0-