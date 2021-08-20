Кто поможет найти няню для ребенка с инвалидностью

В Беларуси, по данным на 2020 год, проживало около 30 тыс. детей-инвалидов со всеми типами и группами инвалидности (по более свежим данным Минтруда - 35,5 тыс. - Прим. БЕЛТА). И около 3,6 тыс. семей получают социальные услуги в виде социального патроната и почасового ухода за детьми. Спрос на подобные услуги повышенный. Цель нашего проекта - популяризация и повышение доступности такой помощи. Это возможность для родителей и других членов семьи получить небольшую передышку, восстановить силы, решить семейно-бытовые вопросы и так далее.



В феврале 2020 года наша вдохновительница Любовь Рощина открыла в Минске волонтерское отделение благотворительного фонда "Клуб добряков" (@dobryaki_minsk). Команда волонтеров всевозможными способами помогает семьям с детьми-инвалидами. Это может быть как торт ко дню рождения ребенка, так и уходовые процедуры для мамы, чтобы она почувствовала себя в "коконе" заботы, вспомнила о своей внешности.

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Сервис вот-вот стартует в Минске, а затем и в Беларуси. Проект выиграл сразу в пяти номинациях 16-го сезона Social Weekend - крупнейшего конкурса социальных проектов в стране. Кроме Гран-при сервис получил Br2 тыс. от частного мецената, Br3 тыс. от юридической фирмы, Br1 тыс. от частной компании и поддержку сайта от hoster.by.Корреспондент БЕЛТА поговорила с одной из участниц команды проекта Мариной Федоровой о том, с чего все начиналось и что будет дальше.- Мы хотим, чтобы семьи с детьми-инвалидами бесплатно или за минимальную плату могли воспользоваться услугами нянь по уходу за особенными детьми. Для тех, кто хочет стать такой няней, будет организовано обучение от профессионалов из хосписов и других соцучреждений.В Беларуси уже работают няни, которые имеют специальную подготовку по работе с детьми-инвалидами. По информации от семей, часто возникают ситуации, когда такая няня без объяснения причин отказывается приходить. Мы же предлагаем более гибкий сервис, который позволяет всем участникам процесса быть заинтересованными в оказании и получении услуг.Сервис основывается на безвозмездной или минимальной оплате услуги няни. Средства привлекаются через краудфандинг. В целом же модель проекта аналогична государственной - это обучение и предоставление услуги няня для семей с детьми-инвалидами. Но таких услуг ведь много не бывает.- Мы просто не могли пройти мимо. Ответ на ваш вопрос - в историях мам и пап, родственников детей-инвалидов. Например, очень зацепила история Натальи Кирпичник, мамы тяжелобольной девочки со спинально-мышечной атрофией, которая уже 10-й год находится на аппарате ИВЛ и стала одной из первых подопечных проекта. Я позволю себе зацитировать слова из ее поста в соцсетях: "Родители, как живые люди, хотят спать. Хоть иногда. И даже не ночью. Они хотят спать всегда, в принципе. Но у них есть возможность спать только по очереди. Болезнь ребенка - штука коварная, требует круглосуточного присутствия в жизни дочери. А еще маме иногда хочется выйти на улицу, ну хотя бы раз в неделю. Но тут как повезет. Или хочется принять ванну, но она не может себе этого позволить, пока не придет с работы папа. Да мало ли, чего тебе хочется, Наташа...- часто говорю я себе в ночи..."В течение года волонтеры плотно общались с семьями, в которых воспитываются особенные дети, и прониклись их проблемами. Одной из которых являлась доступность услуги няни.Накидывали идеи, обсуждали варианты. И стало понятно, что пора расширять волонтерскую команду и делать проект. В социальных сетях распространяли информацию и так находили неравнодушных людей, которые были готовы помочь в рамках своих возможностей. Сейчас в команде 5 человек из разных сфер и областей.- Подготовка специалистов происходит с учетом откликов и запросов от семей. В дальнейшем это поможет более качественно и доступно оказывать услугу по уходу за детьми-инвалидами.Сейчас проводится подготовка к тестовому запуску проекта. Услуга востребована, поэтому найти родителей, желающих поучаствовать на этом этапе, было несложно.С нянями дела обстоят сложнее, но отклики есть, поэтому мы уверены, что найдем необходимое количество кандидатов. Сейчас это больше вопрос огласки. Первую группу нянь мы планируем взять на обучение в сентябре этого года.- Заявку мы подали в феврале, а уже в конце марта на этапе народного голосования за нас отдали свои голоса 1956 человек - больше, чем за какой-либо еще проект. Это нас очень вдохновило. И позволило перейти на следующий этап - трек-обучение.Обучение длилось 3 месяца, за это время благодаря полученным знаниям и опыту спикеров и менторов мы полностью пересмотрели концепт и проработали модель. Своими силами мы бы к этому шли несколько лет и совершили бы массу ошибок.Поэтому SW - это, бесспорно, лучшее, что могло с нами произойти. Успешно закончив обучение и пройдя все испытания конкурса, мы победили в пяти номинациях, в том числе взяли Гран-при.Конкурс помог найти партнеров, например, Влада Вороновича из образовательного проекта "Адукар", который безвозмездно помогает наладить все процессы, связанные с организацией дистанционного обучения в том числе и со съемками лекций. За это ему большое спасибо!- По планам обучения: первая группа предполагается для нянь из города Минска, второй курс обучения планируем провести для нянь, приглашенных из регионов. И далее хотим масштабироваться по всей стране.По расширению проекта стоит цель запустить сайт с возможностью узнать всю необходимую информацию и оставить электронную заявку на обучение либо запрос на услуги няни. Также планируем реализовать модель оплаты в виде краудфандинга, где сумма в оплату услуги няни будут собираться от заинтересованных лиц и распределяться между запросами от семей.- Основным источником по привлечению средств пока рассматриваем партнерскую помощь. Но мы открыты для рассмотрения разного рода предложений, которые могут помочь проекту. Наша задача сейчас - рассказать как можно большему количеству людей об особенных детях и сделать удобным сервис помощи, прозрачным и взаимовыгодным для всех заинтересованных сторон.Екатерина КНЯЗЕВА,БЕЛТА.-0-