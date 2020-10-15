Кубраков: для законопослушных граждан ОМОН - это безопасность, а у правонарушителей он вызывает страх

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Присутствие на улицах подразделения ОМОН у законопослушных граждан вызывает уверенность в безопасности, а у правонарушителей - определенный страх. Об этом в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, сообщает БЕЛТА.

Иван Кубраков во время передачи рассказал, как создавался отряд милиции особого назначения. По его словам, данное подразделение было сформировано в конце 1980-х для пресечения групповых нарушений общественного порядка и преступлений, которые совершались бандформированиями. Позже это подразделение не раз меняло свое название, но в 2012 году снова вернулись к аббревиатуре ОМОН. "Названия менялись, но и граждане Беларуси, и сами сотрудники все равно себя называли омоновцами", - отметил начальник ГУВД.

"Как и тогда, так и сейчас присутствие на улицах подразделения ОМОН у законопослушных граждан вызывает уверенность в безопасности, а у правонарушителей, наоборот, это вызывает определенный страх", - заявил Иван Кубраков.

Он подчеркнул, что то давление, которое оказывается на сотрудников ОМОНа в интернете, лишь подтверждает, что правоохранители действительно выполняют свою задачу, причем качественно. "Те события, которые произошли и происходят, сплотили данное подразделение. И всегда, где бы ни были сотрудники ОМОНа, они выполняют свою задачу до конца. То, что происходит, - это лишь попытка определенной группы людей воздействовать на данное подразделение, потому что сломать его просто невозможно", - подчеркнул начальник минской милиции.-0-