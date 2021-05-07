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07 мая 2021, 15:08

Кубраков: мы не допустим никаких провокаций во время праздника Победы

Фото из архива
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7 мая, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники органов внутренних дел не допустят провокаций во время праздника Победы. Об этом сказал министр МВД Иван Кубраков во время митинга-реквиема у памятника батальону милиции капитана К.Г.Владимирова в деревне Гаи Могилевского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"В эти праздничные дни по всей стране проходят различные мероприятия с большим количеством людей. Хочу сказать всем белорусам: на наших улицах будет обеспечена безопасность. Тех граждан, которые призывают в интернете к противоправным действиям, кроме как предателями и врагами я и не назову. Все прекрасно знают, как во все времена поступали с такими людьми. И если у кого-то вдруг появится желание нарушить безопасность и спокойствие в эти светлые дни, сотрудники органов внутренних дел быстро и оперативно пресекут такие действия, - сказал Иван Кубраков. - В Беларуси чтут память героев, погибших во время Великой Отечественной войны. Практически в каждой семье есть люди, которые погибли в годы войны, защищая безопасность нашей страны, чтобы сегодня мы с вами жили спокойно. А мы, сотрудники органов внутренних дел, не подведем и продолжим обеспечивать безопасность. Мы не допустим провокаций и противоправных действий на наших улицах".

Торжественное мероприятие у мемориала в деревне Гаи в таком формате проходило впервые. Его участниками стали руководство Министерства внутренних дел, ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, Могилевского облисполкома, горисполкома и райисполкома, курсанты и учащиеся Академии МВД и Могилевского института МВД, специализированного лицея МВД, кадеты Могилевского областного кадетского училища и учащиеся военно-патриотических и юридических классов школ города, ветераны войны и органов внутренних дел.

"Такое мероприятие, которое проводится на уровне Министерства внутренних дел, у этого мемориала прошло впервые. В этом году мы проводили здесь субботник, благоустраивали территорию, установили скамейки. Тогда и приняли решение, что на этом святом месте проведем праздничное мероприятие ко Дню Победы, - добавил министр. - По всей стране проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Сегодня руководство Министерства внутренних дел, Могилевского облисполкома возложило цветы к мемориалу, а также провело мероприятие в памятном, святом для каждого милиционера месте - у памятника батальону милиции капитана К.Г.Владимирова. В далеком 1941 году сотрудники милиции здесь первыми стали на защиту Могилева. 6 дней и ночей сотрудники сводного батальона, а это простые курсанты и милиционеры, стояли насмерть без сна и отдыха, защищая Могилев. 245 сотрудников милиции - практически все погибли на этой высоте, никто из них не дрогнул и не ушел. Осталось лишь 19 тяжелораненых сотрудников милиции. Мы помним и чтим память о наших коллегах".

Как отметил Иван Кубраков, памятник в деревне Гаи уникален в своем роде. "Согласно архивным данным, это единственный памятник погибшим сотрудникам милиции на всем постсоветском пространстве. Мы будем беречь память о наших героях и на их примерах воспитывать молодежь. Сегодня здесь присутствовали курсанты Могилевского института МВД, курсанты областного училища. В будущем именно они будут защищать правопорядок в нашей стране, и мы должны их воспитывать именно на этих подвигах наших коллег".

Во время митинга-реквиема состоялось досрочное вручение 14 офицерам капитанских погон. "В торжественной обстановке мы вручали 14 сотрудникам органов внутренних дел, старшим лейтенантам, но уже капитанам, звания досрочно. Это те люди, которые своим примером показывают достойное несение службы, не считаясь с личным временем", - отметил министр МВД.

Почетным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны и ОВД Николай Илькевич. Он рассказал, какие страшные события принесла с собой война и как важно беречь мир на земле. "Сегодня уже мало кто помнит те ужасы, которые принесло с собой нападение фашистской Германии на нашу страну. Тогда на защиту родины поднялся весь белорусский народ. Мне было всего 13 лет, и я вместе с родителями и двумя братьями ушел в партизаны, - рассказал Николай Илькевич. - Мы многое пережили тогда, но не отдали врагам нашу страну".

Для участников торжественного мероприятия сотрудники ОВД, студенты, курсанты и учащиеся учреждений образования подготовили творческие номера.-0-

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