Кубраков: накануне референдума нас всячески провоцируют

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне референдума нас всячески провоцируют, психологически воздействуют в медиапространстве. Об этом заявил сегодня министр внутренних дел Иван Кубраков во время заседания коллегии МВД по итогам прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Беларуси.

Иван Кубраков отметил, что правовые новации в сфере противодействия экстремизму способствовали качественному реагированию на вызовы деструктивно настроенных лиц. Ограничен доступ к многим соответствующим интернет-ресурсам. Протесты практически сошли на нет. Акценты оппозиции сегодня направлены на психологическое воздействие на граждан.

"Накануне референдума нас всячески провоцируют, психологически воздействуют в медиапространстве. Аналогичная ситуация - в отношении членов участковых комиссий. По каждой угрозе мы проведем разбирательство и всех причастных к подобным фактам установим. Сил и средств для этого предостаточно. Мы служим своей стране и наш долг обеспечить правопорядок и безопасность", - резюмировал министр.

Кроме того, необходимо активизировать работу на селе, где остается высоким уровень бытовой преступности. Не теряют актуальности вопросы обеспечения безопасности в учреждениях образования, защиты детей от насилия, вовлечения их в преступную деятельность.-0-

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