Кубраков: нарушений мигрантами белорусского законодательства не зафиксировано

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно, - сказал Иван Кубраков. - Действительно, их количество возросло. Однако они прилетают в нашу страну, имея визы, заселяются в гостиницы. Эти люди бегут от войны, пытаются пройти в Евросоюз. Мы как гостеприимная страна всегда готовы принять всех".

По словам министра, задача органов внутренних дел по охране общественного порядка обеспечивается как в Минске, так и в приграничных районах. "Хочу отметить, что на сегодня в Беларуси каких-то проблем, связанных с поведением мигрантов, нет. Мы постоянно ведем с ними профилактические беседы, и они правильно на них реагируют".

Говоря о ситуации в приграничной зоне, он подчеркнул, что в случае обострения оперативной обстановки имеются резервы. "Но пока ничего не прогнозируется. В приграничных районах несут службу внутренние войска и территориальные органы внутренних дел: патрульно-постовая служба и другие подразделения, - сказал Иван Кубраков. - Каких-либо заявлений либо жалоб со стороны граждан приграничных районов нет. Те сообщения, которые поступают, только общего характера. Мы реагируем на них и обеспечиваем безопасность наших граждан".-0-

ГПК подтвердил информацию о выстрелах на границе со стороны Польши