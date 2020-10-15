Кубраков: половина задержанных во время уличных акций провокаторов ранее уже была судима

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно 50-60% задержанных во время уличных акций провокаторов ранее уже были судимы. Такие цифры в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ привел начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, сообщает БЕЛТА.

"Если говорить об общем количестве задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, то ранее судимых где-то 15%. Если говорить о той группе, которая провоцирует и совершает преступления, то их где-то 50-60%", - отметил Иван Кубраков.

Причем, по его словам, эти граждане ранее привлекались по самым разных статьям: от уклонения от призыва на срочную военную службу до краж и причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека.

Начальник столичной милиции также рассказал, что некоторые задержанные признаются в получении денег за участие в акции и совершении противоправных действий. "В настоящее время проводится проверка, в том числе и в рамках возбужденных уголовных дел, как финансируются данные протестные движения, откуда поступают деньги. Но конкретику я в настоящий момент сказать не могу, потому что идет расследование, проверка некоторой информации. Но такие факты, что эти протесты оплачиваются, действительно есть", - заявил Иван Кубраков.

Кроме того, по его словам, на несанкционированные митинги в Минск стягиваются граждане из других регионов и "везут с собой уже подготовленные бутылки с зажигательной смесью". Во время обыска, рассказал начальник ГУВД, правоохранители находят у этих людей различные предметы для причинения телесных повреждений. "Не только заточки, холодное оружие. Это может быть все что угодно. В багажнике может быть труба, обмотанная изолентой, чтобы было удобно держать. Это газовое, газово-дробовое оружие, "ежи" под колеса. Арсенал очень разнообразный, - заметил он. - Все эти люди, как правило, становятся фигурантами уголовных дел".-0-

Кубраков: для законопослушных граждан ОМОН - это безопасность, а у правонарушителей он вызывает страх Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков подчеркнул, что то давление, которое оказывается на сотрудников ОМОНа в интернете, лишь подтверждает, что правоохранители действительно выполняют свою задачу, причем качественно.

Кубраков: любой гражданин может вместе с милицией участвовать в охране общественного порядка По словам начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова, сейчас в милицию обращается много граждан, которые просят о помощи и требуют обратить внимание на общественный порядок во дворах, где по вечерам собираются шумные компании. Среди минчан есть также и те, кто, наоборот, предлагает свою помощь милиции.

ГУВД Минска: во время "мирных" протестов телесные повреждения получили 45 сотрудников милиции "Если говорить о получении телесных повреждений, то таких сотрудников у нас 45. Если говорить о пострадавших в целом, которые признаны потерпевшими по уголовным делам, то таких 152 человека", - рассказал начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.