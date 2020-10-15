Кубраков: половина задержанных во время уличных акций провокаторов ранее уже была судима

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно 50-60% задержанных во время уличных акций провокаторов ранее уже были судимы. Такие цифры в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ привел начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, сообщает БЕЛТА.
"Если говорить об общем количестве задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, то ранее судимых где-то 15%. Если говорить о той группе, которая провоцирует и совершает преступления, то их где-то 50-60%", - отметил Иван Кубраков.
Причем, по его словам, эти граждане ранее привлекались по самым разных статьям: от уклонения от призыва на срочную военную службу до краж и причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека.
Начальник столичной милиции также рассказал, что некоторые задержанные признаются в получении денег за участие в акции и совершении противоправных действий. "В настоящее время проводится проверка, в том числе и в рамках возбужденных уголовных дел, как финансируются данные протестные движения, откуда поступают деньги. Но конкретику я в настоящий момент сказать не могу, потому что идет расследование, проверка некоторой информации. Но такие факты, что эти протесты оплачиваются, действительно есть", - заявил Иван Кубраков.
Кроме того, по его словам, на несанкционированные митинги в Минск стягиваются граждане из других регионов и "везут с собой уже подготовленные бутылки с зажигательной смесью". Во время обыска, рассказал начальник ГУВД, правоохранители находят у этих людей различные предметы для причинения телесных повреждений. "Не только заточки, холодное оружие. Это может быть все что угодно. В багажнике может быть труба, обмотанная изолентой, чтобы было удобно держать. Это газовое, газово-дробовое оружие, "ежи" под колеса. Арсенал очень разнообразный, - заметил он. - Все эти люди, как правило, становятся фигурантами уголовных дел".-0-