Кухарев о голосовании: выбор должен быть продуманным и выверенным

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый избиратель должен принять продуманное, выверенное и осознанное решение, так как от этого зависит будущее страны. Такое мнение высказал журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, который сегодня проголосовал досрочно на участке №32 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выборы Президента - важнейшее политическое событие в жизни государства. Каждый избиратель должен выполнить свой гражданский долг - прийти и отдать свой голос. Сегодня, когда в руках каждого из нас будущее нашей страны, принятое решение должно быть глубоко продуманным, выверенным и осознанным. В этих вопросах не надо поддаваться эмоциям, чужому мнению. Все мы хотим, чтобы Беларусь была процветающей, комфортной для проживания, чтобы были все условия и для молодого поколения, и для людей преклонного возраста. Каждый должен понимать, что все зависит от него", - сказал Владимир Кухарев.

Он пояснил, что решил проголосовать досрочно в связи с занятостью. "Мой принцип - не откладывать на потом то, что можно сделать сегодня. Я выполнил гражданский долг и дальше могу спокойно заниматься служебными вопросами. Сейчас в строительной отрасли очень серьезная пора. Много объектов находится в работе, в том числе школы, больницы, сады, жилые дома. К тому же, в эти выходные очень важный праздник - День строителя", - отметил вице-премьер.-0-

Фото Максима Гучека