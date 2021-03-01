1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурно-образовательный проект "Год народного единства" стартует 2 марта в БГУ. Направлена инициатива на национальное единение, сохранение и популяризацию духовных ценностей белорусов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Идея проекта - показать роль любой сферы деятельности в объединении людей, независимо от их вероисповедания, социальных предпочтений и благосостояния. Эта концепция будет раскрыта через цикл мероприятий, включающий посещение храмов, благотворительные акции, спортивные турниры и лекции о судьбах студентов и преподавателей БГУ в годы Великой Отечественной войны", - рассказали в пресс-службе.

Стартовой акцией станет "Диалог культур и религий". Студенты, преподаватели и другие сотрудники университета посетят храмы различных конфессий в Минске, пообщаются с их представителями, узнают об особенностях многовековых традиций толерантности в Беларуси. В списке посещений отмечены Соборная мечеть, костел Матери Божьей Будславской, синагога Бейс Исроэль, храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Кроме того, состоится круглый стол, где участники обсудят преподавание религиоведения в духовных и светских учреждениях образования, реставрацию и реконструкцию архитектурных сооружений, сохранение и экспонирование предметов религиозного культа, перспективы паломнического туризма.

Организует культурно-образовательный проект исторический факультет БГУ.-0-