Культурный код нации формируется столетиями, но разрушить его можно за одно поколение - Андрейченко

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурный код нации формируется столетиями, но разрушить его можно всего за одно поколение, заявил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда мы говорим о раскрытии интеллектуального потенциала, мы не должны упускать такую важную вещь, как эмоциональный интеллект. Богатый внутренний мир, развитое воображение, умение сопереживать другим и управлять собственными эмоциями - это не только признак умного и успешного человека, но и качества, которые помогают консолидировать общество, укреплять гражданский мир и социальную стабильность, - сказал Владимир Андрейченко. - Огромная роль в их формировании принадлежит циклу гуманитарных дисциплин, которые призваны привить подрастающему поколению правильное представление о духовно-нравственных ценностях, о долге, чести, патриотизме, о добродетелях и милосердии. И если мы говорим о качестве человеческого капитала, то та тенденция ухода от гуманитарного образования, которую мы сегодня наблюдаем, нас должна очень настораживать. Ведь если мы не исправим ситуацию, это может обернуться для страны издержками, покрыть которые не помогут никакие инвестиции".

По словам спикера, культурный код нации формируется столетиями, но разрушить его можно всего за одно поколение."Поэтому гуманизация и гуманитаризация - это не прихоть, а веление времени и магистральный путь развития образования. Причем это касается не только подготовки чистых гуманитариев. Специалисты, обладающие междисциплинарными компетенциями, - это именно та профессиональная категория, которая сегодня наиболее востребована в самых высокотехнологичных и высокооплачиваемых областях экономики, - отметил он. - Следует также принципиально пересмотреть и наши подходы к организации воспитательной работы на всех уровнях образовательной системы. Ведь мы постоянно убеждаемся, что нынешняя молодежь - это качественно новое поколение людей, работать с которыми по-старому уже невозможно. На эту задачу глава государства обратил особое внимание всех, кто сегодня работает с молодежью. Нам необходимо найти к нашим детям правильный подход, видя в каждом из них личность, равную себе. От этого напрямую зависит сохранение и белорусской модели государственности, и принципа социальной справедливости в непростую эпоху смены поколений, которую переживает Беларусь".

На слушаниях обсуждаются состояние и перспективы развития национальной системы образования. В частности, взаимодействие организаций реального сектора экономики с учреждениями профессионального образования в подготовке квалифицированных кадров и организация опережающей подготовки кадров в колледжах, совершенствование образовательного процесса в вузах с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможности дополнительного образования в продвижении и развитии навыков и умений одаренных детей и молодежи, роль молодежного движения в формировании гражданской ответственности обучающихся.

В слушаниях принимают участие депутаты и сенаторы, представители министерств и государственных комитетов, областных и Минского городского исполнительных комитетов, иных государственных органов, учреждений образования, предприятий и общественных объединений.-0-

Фото Павла Орловского