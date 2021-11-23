Кунцевич: Беларусь в отличие от Польши нацелена на всестороннее освещение событий у границы

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона продолжает придерживаться ранее озвученной позиции по всестороннему освещению событий, происходящих у границы. Такое мнение сегодня журналистам высказал первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Ситуации с беженцами на границе СМИ уделяют повышенное внимание. Журналисты днем и ночью работают у ТЛЦ, где сейчас находятся около 1,8 тыс. беженцев.

"Помимо национальных медиа аккредитацию на границе получили около 60 журналистов из 22 зарубежных СМИ, представляющих 9 государств. Тем самым белорусская сторона продолжает придерживаться ранее озвученной позиции по всестороннему освещению событий, происходящих у белорусско-польской границы. При этом мы видим, что с польской стороны подобной гостеприимности не наблюдается и в помине. Польские власти по-прежнему ограничивают либо не пускают журналистов для работы на своей территории, что, по нашему мнению, является нарушением общепринятых мировых норм и взятых польской стороной международных обязательств", - отметил Андрей Кунцевич.

Также есть основания полагать, что официальная Варшава ограничивает приезд в Беларусь польских журналистов. "Об этом говорит тот факт, что ни одно польское СМИ из тех, что уже получили аккредитацию для работы в Беларуси, на границе так и не появилось", - подчеркнул Андрей Кунцевич.

По его словам, вызывает недоумение и тот факт, что международные организации до сих пор не проявили четкой реакции на недавние факты применения польскими силовиками спецсредств в отношении представителей СМИ из Беларуси и зарубежных медиа. "Это все политика двойных стандартов, что сегодня - привычное дело в работе многих международных структур", - резюмировал первый замминистра информации.-0-