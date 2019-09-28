Кунцевич: молодежь является драйвером развития сельских территорий

28 сентября, Воложинский район /Корр. БЕЛТА/. Молодежь является драйвером развития сельских территорий. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Беларуси Андрей Кунцевич во время открытого диалога "Беларусь и Я" в Воложинском районе, который проходит на полях республиканского форума сельской молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня именно молодежь является основным драйвером в развитии сельских территорий. Республиканский форум сельской молодежи, который проводится по поручению главы государства, собрал большое количество молодых людей. Это представители нового поколения независимой Беларуси. Безусловно, они искренне любят свою родную землю, желают внести вклад в развитие малой родины и своей страны, - сказал Андрей Кунцевич. - В свое время Президент отметил, что современная молодежь - это истоки нашей новой национальной идентичности. У нее есть главное - мирная, независимая, красивая страна со своими традициями и богатым духовным наследием, историей, которой молодые люди могут гордиться, есть государство, где можно жить, учиться, работать, растить детей".

Как отметил заместитель главы Администрации Президента, в стране созданы условия для развития и реализации потенциала молодых людей. "Главное, чтобы они сами проявляли инициативу, не стояли на месте, продолжали поступательно двигаться вперед. Подобные форумы призваны помочь им открыто обсудить актуальные вопросы, касающиеся развития страны, выработать некие идеи, предложения, одним словом - провести открытый и доверительный диалог, где каждый имеет право быть услышанным и будет услышан", - заявил он.

Андрей Кунцевич подчеркнул, что республиканский форум сельской молодежи стал площадкой для общения и обмена мнениями. "Сегодня разговор с участниками форума был действительно живым, заинтересованным. Ребята говорили о проблемах, тех моментах, которые сегодня, быть может, сдерживают развитие сельских территорий. Молодежи нужно проявлять свою неравнодушную позицию как можно чаще и не стесняться вносить вклад в развитие нашей страны", - добавил он.

Тему открытого диалога - "Потенциал молодежи - к достижению целей устойчивого регионального развития" - предложили участники форума. Мероприятие объединило около 200 представителей сельской молодежи со всех регионов Беларуси и экспертов. Их интересуют вопросы кадрового потенциала как в аграрной отрасли, так и в целом по стране. В центре внимания молодых аграриев трудоустройство и закрепление молодых специалистов на селе, поднятие престижа сельскохозяйственных специальностей и профессий, перспективы продвижения малого и среднего бизнеса.-0-