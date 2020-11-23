Кунцевич: обрабатываются уже более 8 тыс. предложений граждан к Всебелорусскому народному собранию

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа республиканского оргкомитета по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания приступила к обобщению предложений, поступающих в ходе общественного обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития страны. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель главы Администрации Президента, руководитель рабочей группы Андрей Кунцевич.

Сбор и выработка таких предложений продолжается в рамках региональных диалоговых площадок, общественных приемных, депутатских встреч, прямых линий и приемов граждан в местных органах власти.

"Региональный уровень обсуждения позволяет поднимать действительно злободневные и важные для людей темы, помогает формировать стратегические приоритеты на долгосрочную перспективу. На разных площадках уже внесено более 8 тыс. предложений, которые касаются как социально-экономического, так и общественно-политического развития страны. Более половины из них поступили в Палату представителей Национального собрания", - отметил Андрей Кунцевич.

Кроме того, рабочая группа предложила подключиться к этой работе и внести свои предложения всем политическим партиям и ведущим общественным объединениям, придерживающихся различных политических позиций. "Полагаю, что развернутая кампания с участием широкого круга экспертов, специалистов и просто неравнодушных и активных граждан, позволит провести качественную подготовку к шестому Всебелорусскому собранию и предложить народу ту стратегию государственного строительства, которая будет отвечать сегодняшним запросам общества и обеспечит дальнейшее развитие страны, укрепление ее суверенитета", - добавил замглавы Администрации Президента.-0-