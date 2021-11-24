Кунцевич: созданные условия для работы СМИ на границе говорят об открытости Беларуси

24 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Созданные для средств массовой информации условия работы в пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на границе говорят об открытости Беларуси для работы журналистов. Об этом на пресс-конференции в ТЛЦ заявил первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В пресс-центре оборудовано 8 мест с подключением к интернету и 20 посадочных. При необходимости их увеличат. Ситуация по-прежнему остается в поле зрения белорусских и зарубежных медиа. Выдано 87 аккредитаций 36 зарубежным медиа. Еще 40 человек имеют постоянную аккредитацию. Эти цифры убедительно говорят об открытости Беларуси для работы СМИ", - отметил Андрей Кунцевич.

Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал журналистам, что беженцам в ТЛЦ раздаются специальные анкеты, по которым можем проанализировать потребности людей. "В день выдается около 4-5 тонн продовольствия. Созданы все условия, чтобы люди могли себя чувствовали комфортно", - подчеркнул он.

Начальник Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза сообщил, что с первых дней заселения в ТЛЦ обеспечена пожарная безопасность. "На объекте постоянно работают сотрудники МЧС. Продуманы пути эвакуации на случай внештатной ситуации. Проводится разъяснительная работа среди беженцев для недопущения пожаров", - сказал он.

По словам заместителя председателя Гродненского райисполкома Павла Иодковского, на территории ТЛЦ установлены биотуалеты и мусорные баки, каждые 3 часа вывозится мусор. По необходимости работает снегоуборочная техника.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович обратил внимание, что за прошедшие сутки за помощью к медикам обратились 134 беженца в ТЛЦ. На данный момент в больницах находятся 6 человек.

"Запас необходимых продуктов и принадлежностей для беженцев в ТЛЦ создан как минимум на 2 дня. Активно работают волонтеры. Ежедневно 7 студентов работают в качестве переводчиков, которые помогают беженцам в коммуникации. Цены в автолавках в ТЛЦ не завышены - такие же, как в торговой сети республики. За этим тщательно следим", - отметил сенатор.-0-